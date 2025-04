1999 veröffentlichte Microsoft ein einfaches, aber geniales Kabel, welches völlig veränderte, wie ihr heute PC-Spiele spielt

Ende der 1990er Jahre sorgte ein simpler USB-zu-PS/2-Kabel-Adapter für einen wichtigen Umbruch – und trug dazu bei, die Ära der klassischen Kugelmäuse zu beenden.

Was machte den Adapter so besonders? Der besagte Adapter ermöglichte die Verbindung zwischen USB- und PS/2-Anschlüssen. Bemerkenswert dabei war, dass er rein mechanisch funktionierte, ohne elektronische Schaltkreise.

Wie TechSpot in einem ausführlichen Rückblick berichtet, lag der Trick darin, dass die Umwandlung zwischen dem USB- und dem PS/2-Protokoll nicht im Adapter selbst erfolgte, sondern im Gerät – also etwa in der Maus oder Tastatur. Das sei vergleichbar mit einem Reiseadapter, der lediglich die Steckerform ändert, aber keine Spannung transformiert, so TechSpot.

Ein Beispiel für die Verwendung der angepassten Hardware ist der Microsoft IntelliMouse Explorer, einer der ersten optischen Mäuse ohne mechanische Kugel.

Microsoft als Vorreiter

Wie beeinflusste Microsoft diese Entwicklung? Microsoft setzte mit dem IntelliMouse Explorer auf die Vorteile des USB-Standards, bot jedoch durch den Adapter auch Kompatibilität mit älteren PS/2-Anschlüssen. Der Microsoft IntelliMouse Explorer war eines der ersten Geräte, das von dieser neuen Flexibilität profitierte: eine optische Maus, die erstmals ohne mechanische Kugel funktionierte.

Microsoft lieferte den Adapter gleich mit – so konnten Nutzer ihre neue USB-Maus auch an ältere PCs mit PS/2-Anschluss anschließen. Die Strategie ging auf: Der IntelliMouse Explorer wurde zum Erfolg und die Technologie verdrängte innerhalb weniger Jahre die altmodischen Kugelmäuse von den Schreibtischen weltweit.

Das mühselige Reinigen von Maus-Kugeln und verstaubten Rollen gehörte damit der Vergangenheit an

Der IntelliMouse Explorer

Und was bleibt heute vom PS/2-Adapter? Auch wenn der kleine Adapter heute nur noch selten benötigt wird, kann festgehalten werden, dass das Upgrade ein Schlüsselstück der Hardware-Evolution darstellt.

Mittlerweile hat sich die Technologie maßgeblich weiterentwickelt. Darunter gibt es heute unzählige Varianten und Optionen von USB-Geräten, wobei die Anschlüsse auf unterschiedliche Farben setzen.

Ob zum Anschluss alter Mäuse, wegen des einseitigen Designs oder der Gefahr vor Hackerangriffen – USB-Anschlüsse sorgen bis heute immer wieder für Gesprächsstoff. Warum sie nicht von Anfang an beidseitig funktioniert haben, erklären wir in diesem Artikel: Warum kann man ein USB-Gerät nur in eine Richtung anstecken?