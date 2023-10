Der Entwickler von USB erklärt, warum der Stecker nur auf einer Seite funktioniert

Warum kann man ein USB-Gerät nur in eine Richtung anstecken? Der Erfinder dahinter hat erklärt, warum das so ist. Der Grund dahinter ist ziemlich simpel.

Wer einmal einen USB-Stick oder ein anderes USB-Gerät einstecken wollte, dürfte festgestellt haben: Das geht nur in eine Richtung. Zumindest, wenn wir über USB-A sprechen. Bei USB-C ist es mittlerweile egal, da dieser eine runde Form hat.

Doch warum ist das so? Ajay Bhatt, der weithin als Erfinder von USB gilt, erklärte jetzt, warum USB nur auf einer Seite funktioniert. Das erklärte er damals in einem Gespräch (via PCGamer).

Er sei sich bewusst, dass „das größte Ärgernis die Umkehrbarkeit ist“. Dennoch verteidigt er die Designentscheidung.

Es ging vor allem darum, Kosten zu sparen

Welcher Grund steckt hinter der Entscheidung? Um die Entwicklungskosten so niedrig wie möglich zu halten, entschied sich das Team dafür, das ikonische rechteckige, steckbare Design nur auf einer Seite zu verwenden: Denn hätte man USB-A auf beiden Seiten verwenden können, so wären doppelt so viele Drähte und Schaltkreise notwendig gewesen, wodurch die Entwicklungskosten doppelt so hoch gewesen wären.

Bhatt zufolge war sich sein Team damals der Frustration bewusst, die durch das rechteckige Design im Vergleich zu einem runden Design verursacht werden könnte. Das dürften viele nachvollziehen. Denn wer heute ein Gerät in einen USB-A-Anschluss stecken möchte, der braucht gern mal zwei Versuche, bis er den Stick oder das Kabel richtig herumgedreht hat.

Was war das andere Problem? Das nächste Problem war es dann tatsächlich, einen Hersteller davon zu überzeugen, den neuen USB-Standard auch zu verwenden. Und das hat einiges an Kraft gekostet, erklärte Bhatt: „Es hat uns einige Zeit gekostet, zu zeigen, dass diese Technologie unverzichtbar ist.“

Wo tauchte der USB-Anschluss zum ersten Mal auf? Der iMac G3 aus dem Jahr 1998 war der erste PC, der ausschließlich über USB-Anschlüsse für den Anschluss externer Geräte verfügte, drei Jahre nach der Einführung des USB-1.0-Standards, der Geschwindigkeiten von bis zu 12 Mbit/s ermöglichte.

Mittlerweile gibt es etliche Varianten und Optionen von USB-Geräten. Die Anschlüsse setzen mittlerweile auf unterschiedliche Farben, doch was bedeuten diese eigentlich? MeinMMO erklärt euch, was hinter der Farbcodierung steckt:

Warum haben USB-Anschlüsse so viele unterschiedliche Farben?