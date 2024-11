USB-C als Standard sollte alles einfacher machen, doch jetzt ist es schlimmer als zuvor

USB-C als Standard räumt mit einer Unzahl an anderen Anschlüssen auf, doch es bleibt ein Feld, in dem weiter Verwirrung gestiftet wird: bei dem Kabel.

Aber jetzt gibt es doch bald nur noch einen Stecker, oder? Ja, durch Entscheidungen wie die der Bundesregierung im Einklang mit der Europäischen Union wird USB-C zu Ende 2024 der Standard für alle Neugeräte. Wer in Deutschland oder allgemein der EU ein Handy, Tablet oder sonstiges per Kabel aufladbares Gerät auf den Markt bringt, muss USB-C als Anschluss nutzen. Ab 2026 ist auch Schluss mit Steckervielfalt bei Laptops, dann sollen auch sie per dann universellem Anschluss geladen werden.

Aber es gibt ein wortwörtlich daran hängendes Problem, und zwar das Kabel.

Ein Stecker für alle löst nicht alles

Warum ist das Kabel ein Problem? Wie zum Beispiel Chip auflistet, kann an solch einem USB-C Stecker eine Vielzahl an Kabeln hängen. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Geschwindigkeit für Daten oder ihren Durchsatz von Strom. Manche schließen zum Beispiel den Transport von Bildern für Monitore komplett aus. Der neue Thunderbolt 5 von Intel nutzt etwa auch einen USB-C-Stecker, vermag aber weit mehr als der inzwischen veraltete USB-2-Standard (via Intel). Hierbei wird also ein anderes Kabel verwendet, was aber mit einem identischen Anschluss verbunden wird.

Funktionieren alle USB-C-Stecker für alles? Meistens ja, aber die Menge an Strom oder an Daten, die übertragen werden, kann stark variieren. Es gibt aber auch Fälle, in denen ein eingestecktes und komplett intaktes Kabel nicht das komplette Featureset bietet.

Wie kann ich verhindern, das falsche USB-Kabel zu erwischen? Nutzt am besten immer das USB-C-Kabel samt Stecker, was mit dem Gerät mitgeliefert wurde. Markiert es vielleicht mit einem Klebezettel, worauf ihr vermerkt, wofür es da ist.

Wie ließe sich das lösen? Wir haben an dieser Stelle keine perfekte Lösung, aber allgemein gilt bei Technik, die äußerlich für Laien nicht unterscheidbar ist, dass eine einheitliche Benennung hilft. Die Thunderbolt-Anschlüsse weisen zum Beispiel neben dem Blitz als Symbol für die Art der Verbindung noch eine Nummer dazu auf dem Stecker aus, um die Version anzugeben.

Genügend Platz wäre ja, wenn einfach als zusätzlicher Standard bei jedem Stecker eine Plastikkappe hinter der eigentlichen Verbindung sitzen würde.

