Bill Gates sprach in einem Interview über die Entstehung von Microsoft und über den Abbruch seines Studiums. Vermutlich wäre er nicht so erfolgreich geworden, hätte er sein Studium nicht vorzeitig abgebrochen. Denn deswegen waren sie ganz vorn mit dabei: Bill Gates sagt: Microsoft wäre vielleicht nicht so erfolgreich geworden, wenn er nicht sein Studium in Harvard abgebrochen hätte

Anstatt zufällige Dateien zu generieren, durchsuchte ein Entwickler die historischen Archive des Unternehmens, fand Bobs Original-Diskettenabbilder, kombinierte sie, verschlüsselte sie mit einem zufällig eingegebenen Schlüssel und verwendete sie schließlich als digitales Füllmaterial. Das Ergebnis war ebenso ironisch wie unerwartet: Microsoft Bob wurde in Millionen von legalen Kopien von Windows XP versteckt, ohne dass irgendjemand davon wusste (via xda-developers.com ).

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

