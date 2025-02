Bill Gates sagt: Microsoft wäre vielleicht nicht so erfolgreich geworden, wenn er nicht sein Studium in Harvard abgebrochen hätte

Bill Gates sprach in einem Interview über die Entstehung von Microsoft und über den Abbruch seines Studiums. Vermutlich wäre er nicht so erfolgreich geworden, hätte er sein Studium nicht vorzeitig abgebrochen. Denn deswegen waren sie ganz vorn mit dabei.

Bill Gates erzählte in einem Interview mit dem englischen Magazin CNBC über den Abbruch seines Studiums. Im Nachhinein bereut er den frühzeitigen Abbruch, doch im Nachhinein erklärt er, wäre Microsoft vermutlich nie so erfolgreich geworden. Denn sie waren direkt von Anfang an ganz vorn mit dabei.

Ein Computer auf einem Zeitschriften-Cover überzeugte ihn, sein Studium abzubrechen

Wann studierte Gates? Gates schrieb sich 1973 an der Harvard University ein, doch nur drei Semester später verließ der damals 20-jährige Unternehmer die Universität, um seine Träume zu verwirklichen. Dem CNBC erklärte er gegenüber:

Ich musste mich dem Unvermeidlichen beugen, die Schule aufgeben und natürlich nie mehr zurückkehren.

Warum brach er sein Studium ab? Gates erklärte, die Entscheidung fiel, als sein Freund und späterer Mitgründer von Microsoft, Paul Allen, in sein Zimmer stürmte und eine Ausgabe der Zeitschrift Popular Electronics hochhielt. Auf der Zeitschrift war der „weltweit erste Minicomputer-Bausatz, der es mit kommerziellen Modellen aufnehmen kann“ zu sehen. Gates und Allen sahen darin eine Chance und beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen:

Bis dahin dachten wir: ‘Hey, das wird passieren, und wir werden herausfinden, wann wir es tun und welche Art von Unternehmen wir gründen müssen’ Die Panik, ‘Gott, es passiert ohne uns’, kam, als Popular Electronics den Kit Computer [auf dem Cover] hatte. Wir wussten nicht, dass [MITS] im Grunde genommen keinen einzigen davon zusammengebaut hatte.

MITS steht für Micro Instrumentation and Telemetry Systems und ist besagte Firma, die den Altair 8800 herstellte, der auf dem Cover zu sehen gewesen ist. Bill Gates und Paul Allen schrieben 1975 Altair BASIC für den Altair 8800, bevor sie im selben Jahr ihre eigene Firma Microsoft gründeten. MITS war von der starken Nachfrage schnell überfordert und wurde im Mai 1977 verkauft und aufgelöst.

Gates erklärt, vielleicht wäre er ohne Studienabbruch nicht so erfolgreich geworden

Wäre er ohne Studienabbruch erfolgreich geworden? Bill Gates bleibt etwas wage, erkennt aber an, dass sie auch wegen dieser Entscheidung „ganz am Anfang dabei gewesen“ seien. Man konnte direkt die besten Ingenieure anheuern und hatte einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. So erklärt er:

Vielleicht. Wir waren wirklich ganz, ganz am Anfang dabei. Wir gingen in diese Computerclubs, und selbst diese Leute [sahen nicht, dass die Softwareentwicklung] die gesamte Computerindustrie erobern würde und dass die Vielfalt der Software, die man brauchen würde, enorm sein würde. Selbst damals haben sie nur darauf geschaut: „Oh, können wir auf diesem Ding Spiele spielen?“ Es war gut, früh dran zu sein. Wir lernten viel [darüber, wie man ein Unternehmen führt] und zogen nach Seattle, wo es für uns einfacher war, [die besten Software-Ingenieure] einzustellen.

