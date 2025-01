Bill Gates nennt Android den “größten Fehler von Microsoft” – Soll angeblich 400 Milliarden Euro gekostet haben

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Miner fand es „witzig“, dass Gates heute wegen des Verlusts im Mobilbereich klage. Für ihn war es ein ironischer Moment, da genau das, was Gates als Fehler bezeichnete, der Grund für die Existenz von Android ist. „Deshalb finde ich es immer amüsant, Gates darüber jammern zu hören, dass Microsoft im Mobilbereich gegen Android verloren hat“, so Miner.

Ich habe Android buchstäblich mitentwickelt, um zu verhindern, dass Microsoft das Handy kontrolliert, so wie sie es mit dem PC getan haben – und so Innovationen erstickten.

Gates erklärte weiter, dass der Mobilmarkt ein „Der Gewinner kriegt alles“-Markt sei, in dem das dominierende Betriebssystem den gesamten Markt kontrolliert. „Es gibt genau Platz für ein Nicht-Apple-Betriebssystem, und was ist das wert? 400 Milliarden Dollar, die von Google zu Microsoft übertragen worden wären“, erklärte Gates.

Was war der Grund für das Scheitern? Der Grund für das Scheitern lag vor allem im Missmanagement und den rechtlichen Herausforderungen, die Microsoft in den frühen 2000er Jahren plagten. Als Google 2005 Android übernahm und 2008 sein erstes Gerät auf den Markt brachte, war Microsoft bereits zu spät.

„Der größte Fehler aller Zeiten ist das Missmanagement, das ich an den Tag gelegt habe und das dazu führte, dass Microsoft nicht das wurde, was Android ist.“

Wer spricht da miteinander? In einem Interview mit Eventbrite-CEO Julia Hartz sprach Bill Gates über das größte Versäumnis während seiner Zeit bei Microsoft. Gates räumte ein, dass die Entscheidung, den aufkommenden Mobilmarkt nicht frühzeitig zu erobern, Microsoft eine riesige Chance kostete. Microsoft soll die Entwicklung eines Betriebssystems wie Android einfach verpasst haben. So sagt er (via windowscentral.com ):

