Der Chef von Microsoft stellt sich der Wirklichkeit: „Google verdient mehr Geld mit Windows als [wir] selbst“

Im neuen Gameplay-Trailer für Lost Soul Aside kündigt Sony den Release für 2025 an.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

2024 gelangten rund 2⁄5 der etwa 230 Milliarden Jahresumsatz alleine durch die sogenannte Intelligente Cloud in die Kasse. Dazu zählt zum Beispiel der Online-Speicherdienst OneDrive oder KI-Dienste wie Co-Pilot oder auch Server, die der Konzern für Unternehmen weltweit bereitstellt (via Statistisches Bundesamt (Statista) und Microsoft ).

Die Leute nutzen also Windows, aber sie suchen mit Google und das Geld durch Werbung landet natürlich dort und nicht in Redmond bei Nadellas Unternehmen. Microsofts eigene Suchmaschine Bing kam auf knapp 12 Prozent. Sie holt seit Jahren nur marginal bei Marktanteilen auf.

Path of Exile 2: Eine Werkbank hilft euch dabei, Platz in der Truhe zu sparen und Items zu verbessern

Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren

Warum heißt das erste Laufwerk in Windows immer C?

