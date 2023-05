Die US-Regierung will hohe Steuer für Krypto-Miner einführen – Sollen für „Schäden, die sie der Gesellschaft zufügen“ aufkommen

Was steckt hinter der Idee? Laut verschiedenen Quellen will man damit extreme Preisschwankungen vermeiden. Denn wenn Krypto-Firmen viel Strom benötigen, muss die lokale Behörde diesen auch liefern. In anderen Gegenden würden die Preise für den Strom dann jedoch steigen.

Um was geht es genau? Die Abkürzung DAME steht für Digital Asset Mining Energy, was auf Deutsch soviel heißt wie „Energie für den Abbau von digitalen Vermögenswerten.“

Der US-Präsident will Krypto-Miner und Firmen stärker besteuern, weil diese sonst keinen Vorteil für die Gesellschaft erwirtschaften würden. In den ersten Vorschlägen geht es um rund 30 % Steuern.

