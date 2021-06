Ein Update in Pokémon GO löste viele Lichtblitze aus und war damit ein Problem für einige epileptische Spieler. Niantic reagierte mit einem neuen Update, doch die neuste Version ist noch schlimmer.

Was ist neu? Seit einigen Stunden können Trainer für Pokémon GO das Update 0.211.2 herunterladen. Das ist die Nachfolge-Version von Update 0.211.1, das für einige Probleme sorgte:

Lags störten das Fangen

Handys überhitzten beim Spielen

Glückspokémon wurden nicht korrekt dargestellt

Dazu kommt, dass seit in dem letzten Update regelmäßig Blitze beim Betreten einer Pokémon-Begegnung zu sehen waren. Trainer warnten, das Update könne Krampf-Anfälle auslösen.

Niantic reagierte, aber “jetzt ist es schlimmer”

So reagierte Niantic: Die Community sorgte beim Thema mit den Triggern für Krampf-Anfälle für viel Aufmerksamkeit. Threads auf reddit, Twitter und Facebook richteten sich direkt an die Entwickler. Das Team von Niantic erklärte “Eine kürzliche Änderung im Spiel hat die Übergangszeit zwischen den Screens verändert. Wir arbeiten so schnell wie möglich an der Behebung dieses Problems und werden voraussichtlich noch diese Woche ein App-Update veröffentlichen, das dieses Problem behebt” (via reddit.com).

Das ist jetzt neu: Bereits wenige Stunden nach dem Statement konnte man die neueste Version von Pokémon GO, 0.211.2, herunterladen. Trainer testeten diese aus und haben schlechte Neuigkeiten:

“Führt kein Update durch! Version .2 hat mehr Blitze als zuvor!” (via reddit.com)

“Das neue Update ist noch schlechter als das letzte” (via reddit.com)

“Version 0.211.2 ist draußen, aber die Lags sind noch nicht behoben” (via reddit.com)

Spieler DefyEverything erklärt, dass er sofort sein Spiel aktualisierte, also er das Update im Play Store sah (via reddit.com). Er hatte die Hoffnung, dass die neue Version das Problem mit den weißen Lichtblitzen beheben würde. Doch das Update mache die Blitze schlimmer. “Es hat jetzt einen weißen Blitz, wenn du eine Pokémon-Begegnung startest UND wenn du die Begegnung verlässt. […]”

Andere schreiben, dass die Blitze jetzt auch beim Verlassen einer Begegnung erscheinen, dafür aber langsam ausblenden, anstatt einmal nur kurz aufzuleuchten. Doch genau das ist ein Problem für Spieler, die den Fang-Trick nutzen wollen.

Nutzer tyranterrv schreibt (via reddit.com): “[…] Ich bin mir nicht sicher, was sie vorhaben, aber das ist eine schreckliche Änderung.”

Der Spieler DonutDaniel erklärt, dass das neue Update schlechter als die letzte Version sei (via reddit.com):

“Ein weiteres Pokémon-GO-Update ist im App Store aufgetaucht, und wer das weiße Licht nach dem Klick auf ein Pokémon nicht mag … der kommt jetzt auf seine Kosten. So ist jetzt nicht nur dieses Blitzen immer noch da, sondern es gibt auch ein gleiches Blitzen, wenn man vor einem Pokémon wegläuft. Noch besser wird es, wenn man versucht, ein Pokémon schnell zu fangen, denn der Blitz erscheint zweimal, nachdem man weggelaufen ist.”

Was raten die Spieler? Generell wird empfohlen, auf der Version 0.209.x zu bleiben oder diese Version wieder herunterzuladen und damit zu spielen. Dann da gab es weniger gravierende Probleme.

Mit welcher Version spielt ihr gerade Pokémon GO? Seid ihr noch auf der 209er oder habt ihr schon aktualisiert und könnt uns berichten, wie “schlimm” das neue Update für euch persönlich ist?

In den nächsten Wochen sollen noch einige Ereignisse im Spiel starten. Wir haben sie für euch übersichtlich zusammengefasst: Alle Events im Juni 2021 bei Pokémon GO.