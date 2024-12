Ein vermeintlich nutzloses Item in Baldur’s Gate 3 begeistert jetzt Spieler

Ein unscheinbares Item in Baldur’s Gate 3 kann nicht nur sichtbare Hygieneprobleme eurer Party lösen, sondern auch im Gameplay nützlich sein. Spieler feiern, dass Larian diesen Gegenstand nutzbar gemacht hat und berichten, wozu sie es selbst bereits anwenden konnten.

Von welchem Item ist die Rede? Vielen Spielern sind vermutlich bereits die verschiedenen Item-Kategorien in Baldur’s Gate 3 aufgefallen. Neben Ausrüstung und Materialien gibt es auch Items, welche als „Verschiedenes“ gruppiert werden. Es handelt sich dabei meistens um Kleidung, Wertsachen und Bücher, aber unter anderem auch … „Anderes“.

Der besagte Gegenstand befindet sich neben anderen scheinbar nutzlosen Items wie faulem Essen, Tüchern und Seilen in dieser Kategorie. Diese werden oft nach versehentlichem Einsammeln für wenig Gold beim nächsten Händler verkauft, doch nun fanden Spieler heraus, dass sich ein bestimmtes Item doch als nützlich herausstellt: Es handelt sich um eine Schwammschale, beziehungsweise den Schwamm selbst.

Für saubere Gesichter und Hintergründe

Wozu kann man die Schwammschale benutzen? Ein Spieler entdeckte die Schwammschale im Inventar und sah zufällig in der Beschreibung, dass das Item eine Aktion beinhaltet: Beim Verwenden werden Schmutz, Blut, Gesichtsbemalung und Konditionen, die Gerüche beinhalten, entfernt. Außerdem ist es kein Einwegprodukt, sondern kann beliebig oft eingesetzt werden.

Bisher wurde von vielen Spielern vermutet, dass eine lange Rast die einzige Möglichkeit sei, um die besagten Zustände zurückzusetzen, doch das kann viel schneller erledigt werden.

Wie relevant das für einzelne Spieler ist, bleibt recht unterschiedlich. Jedoch äußern mehrere Fans des Spiels, dass es die Immersion aufbrechen kann, wenn in einer wichtigen, dramatischen Szene ein Charakter mit Clowngesicht oder blutüberströmt einen emotionalen Monolog hält.

In welchem Fall ist das saubere Auftreten relevant? Bei einer Interaktion in Akt 3 wird man am Eingang eines Zirkus auf spezielle Gerüche kontrolliert, um zu testen, ob man gefährlich sei. Da an einem gewaschenen Charakter keine Blutreste gerochen werden können, kann man als (scheinbar) harmloser Besucher ohne Ability-Check die Kontrolle passieren und den Zirkus und dessen Inhalte erkunden.

Eine einzige Ausnahme in dieser Situation ist der „Dark Urge“, welcher in dieser Situation immer heraus geschnüffelt wird. Um ihn reinzuwaschen, benötigt es mehr als Seife oder einen Schwamm.

Was sind die Reaktionen der Spieler? Die feiern die Schwammschale in einer Diskussion auf Reddit:

Lopsided_Blacksmith5 sagt: „Über 1.100 Spielestunden und ich lerne das erst jetzt.“

Citrusssx kommentiert: „Larian hat wirklich mehr aus einer Schwammschale gemacht, als andere AAA-Spiele aus ganzen Quests machen können.“

Gen1Swirlix merkt an: „Die Tatsache, dass Schwämme in einem DND-inspirierten Spiel nützlicher sind als Seile, tut mir aus irgendeinem Grund weh.“

Wiggijiggijet gibt zu: „Ich habe immer Seife bei mir, seitdem Gale mich muffig genannt hat.“

Einige Spieler heben jedoch hervor, dass es bereits weitere Möglichkeiten gibt, welche den gleichen Effekt wie die Schwammschale auslösen können. Andere Reinigungsitems wie Seifenstücke, aber auch das Bewerfen mit Wasser oder der Zauber „Wasser erschaffen“ können den Spieler und die anderen Charaktere waschen. Daher ist die Seifenschale zwar nur eine Addition, aber auch gleichzeitig eine nette Überraschung und ein Beispiel für Larians Liebe zum Detail.

Diese Liebe zum Detail und die Kontinuität von Kleinigkeiten sind nur zwei der Aspekte, welche das RPG bei Spielern so beliebt und erfolgreich macht. Wer sich für weitere versteckte oder seltene Inhalte in Baldur’s Gate 3 interessiert, könnte auch diesen Artikel spannend finden: Spieler entdeckt nach 1.500 Stunden eine seltene Interaktion in Baldur’s Gate 3, welche man nur in der moralischen Grauzone erleben kann