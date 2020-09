Falls ihr gerne in einem nicht wirklich fairen PvP gegen Mitspieler eines MMORPGs antretet, dann ist vielleicht Mortal Online 2 etwas für euch. Mit 39 Dollar könnt ihr an der neuen Alpha teilnehmen.

Was ist Mortal Online 2? Bei Mortal Online 2 handelt es sich um den Nachfolger des 2010 veröffentlichten Hardcore-MMORPGs Mortal Online. In Mortal Online stehen PvP-Schlachten im Mittelpunkt und diese richten sich an alle, hier möglichst wenig Regeln haben wollen.

Daher genießt Mortal Online 1 den Ruf, Ganking, also das ständige Angreifen schwächerer Spieler, und Playerkilling zu fördern und damit eines der „unfairsten“ MMORPGs zu sein. Doch genau das kommt bei den Fans dieser Art von Spiel sehr gut an.

Mortal Online 2 setzt im Grunde auf dasselbe Spielprinzip, will dieses aber mit mehr PvE und einer höheren Zugänglichkeit für neue Spieler und mehr Regeln erweitern. Das heißt, wer grundlos einen Mitspieler angreift und ausschaltet, der gilt als Mörder und hat mit einigen Nachteilen zu kämpfen, an denen die Entwickler derzeit aber noch feilen.

Gespielt wird auf nur einem Server, damit sich möglichst viele Spiele für große Schlachten und Territorialkriege zusammenfinden.

Beweist euch im PvP von Mortal Online 2

Für wen eignet sich Mortal Online 2? Das MMORPG richtet sich eindeutig an PvP-Fans. Ihr solltet damit rechnen, dass es in der Spielwelt ordentlich zur Sache geht. PvE ist zwar wichtiger als in Mortal Online 1, der Fokus liegt aber nach wie vor auf PvP.

Mögt ihr PvP und glaubt, darin gut zu sein, dann könnte Mortal Online etwas für euch sein. Braucht ihr Fairness oder macht PvP nur mal so nebenbei, dann solltet ihr euch eher nach einem anderen Spiel umsehen.

So macht ihr mit: Die Entwickler haben die Alpha nun vergrößert und laden dazu mehr Spieler ein. Falls ihr dabei sein möchtet, müsst ihr euch aber einen Zugang kaufen. Diesen gibt es auf der offiziellen Website. Dort müsst ihr mindestens 39 Dollar spenden, um an einen Alpha-Key zu kommen. Die Zugänge sind aber begrenzt und wer mitmachen will, muss sich beeilen.

Das MMORPG Mortal Online 2 legt den Fokus auf PvP-Kämpfe.

Was bietet der Alpha-Test? Die Entwickler von Mortal Online 2 wollen vor allem den Server testen. Denn es gibt schon Beschwerden von Spielern aus den USA. Da sich der Server in Europa befindet, haben Spieler aus den USA mit schlechter Performance zu kämpfen. Die Entwickler wollen die Server jetzt optimieren, brauchen dazu aber mehr Teilnehmer für einen Stresstest.

Wie geht es nach der Alpha weiter? Für Ende 2020 ist eine Beta geplant. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Ihr könnt euch auf der offiziellen Website von Mortal Online 2 aber schon für die Beta anmelden. Mit etwas Glück werde ihr dann ausgewählt.

Darüber hinaus ist eine Early-Access-Phase über Steam geplant. Diese hat allerdings momentan noch keinen Starttermin. Mit dem Release des MMORPGs ist nicht vor 2021 zu rechnen.

Was haltet ihr von Mortal Online 2? Ist es ein MMORPG für euch? Wollt ihr euch die Alpha ansehen?

