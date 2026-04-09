Vor Release gab’s klaren Favoriten für die spielbaren Helden von Crimson Desert, doch nun spielen alle den Jon Schnee für Arme

Wir haben euch bereits vor dem Release gefragt, welchen der drei Hauptcharaktere aus Crimson Desert ihr am liebsten spielen würdet, und hattet einen deutlichen Favoriten. Nun schallt es aus der Community, dass die Realität ganz anders aussieht. Seht ihr das ähnlich?

Was hat sich anhand der Community gezeigt? In einem Post des Redditnutzers _syphex_107 im Subreddit von Crimson Desert, offenbart der Spieler, dass er nach 45 Stunden im Spiel die gesamte Zeit nur mit dem Hauptcharakter Kliff verbracht hat. Die zweite Heldin, die Kämpferin Damiane, hat er noch gar nicht angerührt, und den dritten im Bunde, Oongka, hat er noch nicht einmal freigeschaltet, um ihn überhaupt spielen zu können.

Dass er damit nicht der Einzige ist, wird schnell durch die Bestätigungen vieler anderer Spieler deutlich. Während viele von ihnen Hunderte von Stunden mit Kliff verbringen, widmen sie den anderen Charakteren nur wenige Minuten bis gar keine Zeit.

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Spieler wählten Kliff nicht unbedingt freiwillig als hauptsächlichen Charakter – doch wie sieht es bei euch aus?

Wieso spielen so wenig Leute mit den anderen Charakteren? Das läge nicht daran, dass sie Kliff als Protagonisten so unglaublich großartig fänden. Nicht umsonst erhielt er aufgrund seines eher generischen Charakters bereits den Namen „Jon Schnee für Arme”.

Das habe sich im Verlauf des Spiels schlichtweg nicht anders ergeben, da Kliff trotz weiterer spielbarer Charaktere nun mal der Protagonist der Geschichte sei. Damiane und Oongka müssen nicht nur freigeschaltet werden, sondern werden von manchen Missionen bewusst ausgeschlossen.

Anhand der Reaktionen auf Reddit wird klar: Viele Spieler sehen das als verschwendetes Potenzial.

„Ich habe ein paar Stunden mit Damiane gespielt und es hat mir Spaß gemacht! Dann haben sie sie für fast die Hälfte des Spiels rausgenommen und ich hatte danach keine Lust mehr, mit ihr zu spielen”, schreibt AMS_Rem und erhielt dafür über 760 Upvotes. Auch thumbscrolllord berichtet: „Ich wollte gerade ein Abenteuer mit ihr starten, da tauchte plötzlich die Aufforderung ‚Das ist Kliffs Geschichte‘ auf und ich dachte nur: ‚Oh, okay.‘ Ich habe die Hausarbeiten-Mission mit ihr erledigt und musste dann wechseln – das tat mir echt leid, Mann.“

Nun fragen wir euch: Wie steht ihr zu diesem Thema? Wir haben euch vor dem Release gefragt, mit welchem Charakter ihr am liebsten spielen wollt, und Kliff wurde dabei nicht zum Sieger erklärt. Viel mehr wolltet ihr als Damiane spielen, wie 39 % aller 744 Befragten angaben.

Kliff erhielt die Stimme von 20 % der Befragten, Oongka sogar nur 6 %. 35 % wollten das erst einmal beim Spielen herausfinden, welcher Charakter ihnen am besten gefällt.

Nun, da das Spiel seit geraumer Zeit erschienen ist, wollen wir von euch wissen:

Teilt uns eure genauere Meinung gerne in den Kommentaren mit. Hat sich eure Meinung von eurer ersten Erwartung verändert? Lasst es uns gerne wissen!

In Crimson Desert muss man sich wohl oder übel einen Großteil der Spielzeit mit Kliff als Protagonisten anfreunden. Wer sich jedoch einen ganz anderen Kliff wünscht, vielleicht sogar nicht mal einen männlichen, der könnte sich über das Projekt eines weiteren Fans von Crimson Desert freuen: Ein Fan von Crimson Desert befreit euch nicht nur vom generischen Kliff, sondern auch von seinem Geschlecht