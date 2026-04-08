Ein Fan von Crimson Desert befreit euch vom generischen Kliff, lässt euch euren eigenen Protagonisten kreieren, der nicht mal männlich sein muss

Kliff ist trotz zwei weiterer spielbarer Charaktere in Crimson Desert der deutliche Protagonist, der Spieler durch das Abenteuer in Pywel führt. Doch ausgerechnet der galt für viele Interessierte lange als einer der größten Kritikpunkte. Ein Fan sorgt mit einem Tool jedoch dafür, dass selbst diejenigen, die Kliff nicht ausstehen können, trotzdem Gefallen an dem Spiel finden können.

Was ist das für ein Tool? Es handelt sich um eine Mod für Crimson Desert von dem Macher Khione95 auf Nexusmods, die einen Character-Creator in das Spiel bringt. Und zwar einen, der den stoischen und recht generischen Kliff zu einer weiblichen Heldin macht.

Bisher gab es neben ein paar kosmetischen Änderungen wie der Ausrüstung keine große Möglichkeit, um Kliff nach den eigenen Wünschen anzupassen. Doch das soll durch 98 weibliche Gesichtsvoreinstellungen und 159 Frisuren nun deutlich ausgiebiger möglich sein.

Wer sich zwar Möglichkeiten für die Customization von Kliff wünscht, ohne direkt ein anderes Geschlecht zu spielen, muss jedoch nicht leer ausgehen. Der Macher der Mod hat bereits offenbart, dass morgen, also am 9. April 2026, auch ein männlicher Character Creator erscheinen soll.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Mod könnte bisher misstrauische Gamer dazu bewegen, Crimson Desert doch noch eine Chance zu geben

Wieso sorgt die Mod für so viel Aufsehen in der Community? Was sich zunächst anhört wie nur eine nette Erweiterung, könnte in der Community Großes bewirken. Denn der generische, recht „langweilige” Kliff sowie der fehlende Character-Creator waren vielen Interessierten ein Dorn im Auge, der durch die Möglichkeiten der Mod entfernt werden könnte.

Auch diejenigen Spieler, die über diese Schwäche hinwegsehen können, hätten sich von Pearl Abyss gewünscht, dass sie die starke Charaktererstellung ihres MMOs Black Desert mit in ihr Open-World-Adventure übernommen hätten.

„Der fehlende Character-Creator ist ziemlich rätselhaft, wenn man bedenkt, dass Black Desert dafür bekannt war und dieses Spiel nicht besonders storylastig zu sein scheint”, schreibt chickenchaser19 zu einem Post bezüglich der Mod auf Reddit.

Wie wichtig ist ein Charakter-Creator wirklich? Wie wichtig eine solche Mechanik ist, hängt stark vom Spiel und dessen Spielerschaft ab. Anhand der Reaktionen im Bezug zu Crimson Desert wird jedoch deutlich, dass ein Character-Creator dem Spiel gutgetan hätte oder die Mod diese fehlende Stelle zumindest übernehmen könnte.

„Das ist einer der Gründe, warum ich mir das Spiel zum Start nicht geholt habe, obwohl ich sehr daran interessiert war”, schreibt Falsus unter dem gleichen Redditpost. Auch hier wird Kliff nicht verschont: „Das Design des Hauptcharakters hat mir einfach überhaupt nicht gefallen.”

Mit dieser Meinung sind die beiden auch bei weitem nicht allein, was die herzliche Annahme einer solchen Mod schnell erklärt:

„Wenn sie einen richtigen Charakter-Creator eingebaut hätten, hätte ich es mir am ersten Tag für die PS5 gekauft”, schreibt MadeByTango.

„Ich habe mir das Spiel nicht gekauft, weil es keinen Charakter-Creator gibt. Wenn diese Mod wirklich gut gemacht ist, werde ich es mir noch einmal überlegen”, findet A_Confused_Cocoon.

„Ich spiele lieber mit einer weiblichen Figur … weil ich eine Frau bin. Falls ich Crimson Desert spiele, werde ich diese Mod ausprobieren”, erklärt Background_Clue3756.

Die Mod scheint bei der Spielerschaft von Crimson Desert genau die richtige Schwäche auszugleichen, weshalb es spannend bleibt, wie viele weibliche oder generell umgestaltete Protagonistinnen und Protagonisten demnächst auf Reddit erscheinen könnten. Wenn ihr Kliff jedoch so mögt, wie er ist, und einfach lieber auf die anderen beiden Helden des Spiels setzen wollt, könnte euch dieser Artikel hier auf MeinMMO interessieren: Crimson Desert: Charaktere freischalten und wechseln – Das müsst ihr zu Damiane und Oongka wissen