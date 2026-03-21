Weil Crimson Desert so eine blasse Hauptfigur hat, vermissen Spieler eines der besten Features aus Black Desert jetzt umso mehr

Kliff, die Hauptfigur von Crimson Desert, bekommt zum Release einiges an Kritik ab. Kenner vom Quasi-Vorgänger Black Desert vermissen daher jetzt umso mehr eine der größten Stärken des MMORPGs.

Was ist das Problem mit Kliff? Ich schreibe das in meinem Erfahrungsbericht zu Crimson Desert so: „Die Hauptgeschichte sowie diverse größere Nebenquests erzählt Crimson Desert immer wieder in aufwendig inszenierten Ingame-Sequenzen, die man zwar vorspulen, aber nicht abbrechen kann. Die englischen Sprecher leisten in den vollvertonten Dialogen meist tolle Arbeit.

Vor allem die ruppigen Graumähnen-Mitglieder sind mir dadurch als Kollektiv im Laufe der Zeit richtig ans Herz gewachsen – auch wenn der Clan nicht so spannend gezeichnet ist wie beispielsweise die Bande aus Red Dead Redemption 2.

Bei der Hauptfigur gewinnt RDR2 dann sogar mit großem Abstand: Während ich mit Arthur Morgan bei seinem langen Ritt Tränen vergoßen habe, wirken die stoischen Reaktionen vom wortkargen Kliff zeitweise fast schon wie eine Parodie. Es kann noch so abgedrehtes Zeug um ihn herum passieren, mehr als ein ‚Mhmpf’ bekommt man aus dem Jon-Snow-Verschnitt oft nicht heraus.“

„Er hätte genauso gut ein wandelnder Baum sein können“

Wie schätzt das die Community ein? Auch unter den Spielern fängt sich Kliff viel Kritik ein. Sabawoonoz25 schreibt etwa auf Reddit: „Keine Tiefe, still wie ein Buch, stellt nie etwas in Frage, man kann keinen Bezug zu ihm aufbauen, und er sieht aus wie eine Mischung aus allen knallharten, stoischen Gaming-Hauptfiguren, die es je gab.“

Die mehr als 1.500 Daumen hoch und die über 880 Kommentare unterstreichen, dass das viele andere Spieler ähnlich sehen. sadsapph0 erklärt etwa: „Da stimme ich zu. Er ist einfach nur da. Er hätte genauso gut ein wandelnder Baum sein können, das hätte keinen Unterschied gemacht.“

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Was wäre wohl die bessere Alternative gewesen? DarkKalsi legt mit seinem Kommentar den Finger schön in die Wunde: „Das Traurige daran ist, dass Black Desert bis heute den besten Charakter-Editor auf dem MMO-Markt hat. Aber die Leute haben keine Ahnung, wie stur Pearl Abyss ist.“

PRGRyan ergänzt: „Ja, ich war total aus dem Häuschen, als ich erfahren habe, dass Pearl Abyss hinter diesem Spiel steckt, weil ich mir einen tollen Charakter-Editor erhofft hatte, aber naja …“

Tatsächlich ist der Charakterbaukasten des MMORPGs derart mächtig, dass sich ein Teil der Community seit Jahren einen Spaß daraus macht, mit dem Editor bekannte Persönlichkeiten nachzubauen. Zudem hätte man so die Spieler abholen können, die keine Lust darauf haben, eine vordefinierte, männliche Hauptfigur zu spielen.

Man kann mit Damiane und Oongka zwar im Laufe der Kampagne zwei weitere spielbare Charaktere freischalten, doch dauert das teils sehr lange und der Charakterwechsel bringt einige Restriktionen mit. Die Hauptgeschichte dreht sich beispielsweise weiterhin nur um Kliff. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Die 3 spielbaren Charaktere von Crimson Desert – ihr könnt sogar als Trio kämpfen