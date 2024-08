UFL: Der erste Test des Konkurrenten von EA FC kam bei vielen Fans und Experten gut an – am Wochenende könnt ihr eine verbesserte Version spielen

Am Wochenende könnt ihr mit der Open Beta von UFL zum zweiten Mal die neue Fußball-Simulation antesten. Nach überwiegend positivem Feedback von der Community hat das Entwicklerstudio „Strikerz“ angekündigt, einige Kritikpunkte aus dem ersten Testlauf zu verbessern.

Was ist das für ein Spiel? UFL ist von dem kleinen Entwickler-Studio „Strikerz“, die ihr erstes großes Projekt in der Gaming-Branche angehen. Das Spiel wurde auf der Gamescom 2021 angekündigt.

Seither basteln die Entwickler an ihrer eigenen Fußball-Simulation. Nachdem am Wochenende vom 7. bis 9. Juni die erste Version der Open Beta erschienen war, könnt ihr an diesem Wochenende (2. bis 4. August) eine verbesserte Version mit zahlreichen Updates kostenlos testen.

Für welche Konsolen ist die Open Beta bestimmt? Die Open Beta ist auf dem PC und den Next-Gen-Konsolen, also auf PlayStation 5 und Xbox Series X, spielbar. Alle anderen Konsolen können die Testversion vorerst nicht ausprobieren.

Fans geben nach dem ersten Test viel positives Feedback

Was kam bei den Fans gut an? Die Fans freuen sich über einen frischen Wind, was Fußball-Simulationen angeht. Das zeigt besonders ein Beitrag im Subreddit „UFLTheGame“:

User Beautiful_Life_1788, der Absender des Posts, feiert vor allem, dass das Gameplay etwas anderes ist, als das, was er in den letzten Jahrzehnten von FIFA bzw. EA FC gewohnt ist. In den Kommentaren pflichten ihm viele Fans bei.

Vor allem die UI, also alles, was mit der Benutzeroberfläche außerhalb des Gameplays zu tun hat, kommt bei der Community auf Reddit sehr gut an (via reddit.com).

Auch FIFA-Experte sieht in UFL einen potenziellen EA-FC-Konkurrenten

Der FIFA-Experte und einstige Trainer der deutschen eNationalmannschaft Matthias „Stylo“ Hietsch hat in der ersten Version von UFL mehr als 100 Partien absolviert. Danach gab er eine fundierte Meinung zum neuen Konkurrenten ab.

Wir haben seine Analyse bei MeinMMO für euch zusammengefasst: FIFA-Experte testet Open Beta eines neuen Konkurrenten von EA FC – nennt 3 Dinge, die UFL besser macht

Stylo hob in seiner Analyse vor allem 3 positive Aspekte hervor.

Das kam beim Experten gut an:

die verschiedenen Skins für die Spieler seien ein sehr guter Ansatz, der noch viel Potenzial für weitere Verbesserungen hat.

die Kommunikation zwischen den Entwicklern und der Community sei während des ersten Tests sehr gut gewesen

die Spezialbewegungen seien sehr realistisch und würden dazu führen, dass Spieler mit besserem Skill belohnt werden

Das Spiel bräuchte aber noch viel Zeit, um ein ernsthafter Konkurrent für EA FC zu werden.

Denn neben der guten Ansätze fand Stylo, wie auch die Fans auf Reddit, viele verbesserungswürdige Aspekte. Vor allem, was das Gameplay angeht. Mit seiner Analyse über die Schwächen des Spiels fasste er viele Kritikpunkte der Community zusammen.

Update soll geforderte Verbesserungen für das Gameplay bringen

Das waren Stylos größte Kritikpunkte im ersten Test:

Sprinten sei nicht ausbalanciert: schlechte Ballkontrolle, zu langsam in der Endgeschwindigkeit

Pässe seien noch sehr inkonstant gewesen

Ballverarbeitung der Passempfänger sei sehr schleppend gewesen

angeschnittene Schüsse mit guten Spielern hätten fast immer zum Torerfolg geführt

Abwehrspieler bräuchten zu lange, um eroberte Bälle zu kontrollieren

Einige Tage vor dem Start der zweiten Beta-Version kündigte UFL auf X an, dass das „Team hart gearbeitet habe, um sicherzugehen, dass UFL einen besonderen Platz in den Herzen“ der Fans hat. Zusätzlich wurde die neuen Patch Notes für das Update an den Post angefügt:

In den Patch-Notes findet ihr eine ganze Reihe neuer Adaptionen für die zweite Open-Beta. Wir haben uns auf die wichtigsten Änderungen konzentriert.

Was soll sich in der neuen Version verbessern? Einige der größten Kritikpunkte, die Stylo in seiner Analyse angesprochen hat, sollen in der neuen Version direkt verbessert worden sein. Dazu zählt:

die OP-Schüsse mit R1 (Effet-Schüsse), die viel zu stark waren, wurden generft

Spieler fühlen sich generell nicht mehr so träge an, lassen sich besser bewegen

Pässe sollen jetzt akkurater ausgeführt werden

Für Ballannahmen positioniert sich der Passempfänger besser, Annahmen werden flüssiger

das Sprint-Tempo wurde erhöht

Weitere wichtige Verbesserungen für das Gameplay

Torhüter wurden verbessert: neue Animationen, besseres Rauslaufen, weniger Abpraller

Verteidigen wurde verstärkt: schnellere Richtungswechsel, neue Animationen bei Tacklings und Grätschen

KI für Defensive wurde verbessert: Spieler erkennen in der Defensive schneller gefährliche Situationen, positionieren sich entsprechend, um gefährliche Räume zu decken

KI für die Offensive erweitert: intelligentere und effizientere Laufwege, um Torchancen zu kreieren und zu verwerten

Folgende Änderungen hat die neuen Open Beta noch zu bieten:

die Skins für Spieler beinhalten jetzt teilweise Upgrades für manche Stats

das Reputations-System, um Spieler zu kaufen, wurde überarbeitet

die Spieler haben zum Start feste Perks, weitere Perks können sie durch Leveln freischalten

neue Gamefaces von über 200 Spielern wurden hinzugefügt

Wie sich die angekündigten Änderungen auf das Spiel auswirken, bleibt abzuwarten. Die Server für den zweiten Testlauf sollen in Deutschland am 02. August um 14:00 Uhr starten. Dann könnt ihr euch selbst von den versprochenen Verbesserungen überzeugen.