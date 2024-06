FIFA-Experte testet Open Beta eines neuen Konkurrenten von EA FC – nennt 3 Dinge, die UFL besser macht

Am Wochenende vom 7. bis 9. Juni 2024 konnten alle Spieler weltweit die Open Beta eines neuen Fußball-Spiels, namens UFL, antesten. Ein ausgewiesener FIFA-Experte nahm das zum Anlass, den potenziell neuen Konkurrenten von EA FC detailliert zu prüfen. Nach 30 Spielstunden erklärt in einem ausführlichen Video, was UFL schon jetzt besser macht als sein Konkurrent von EA.

Was ist das für ein Experte? Matthias Hietsch ist in der eSport-Szene besser als „STYLO“ bekannt. Der Experte produziert seit mittlerweile mehr als 8 Jahren wöchentlich neuen FIFA-Content auf seinem YouTube-Acccount. Seine Follower versorgt er regelmäßig mit den besten Formationen und Taktiken der Profis.

STYLO hat sich als Insider einen sehr guten Ruf erarbeitet, durfte deshalb bereits den FIFA-Weltmeister MoAuba und sogar die deutsche eNationalmannschaft coachen. Mittlerweile ist er beim FOKUSCLAN-Team von Influencer eliasn97 und gibt dort sein Fachwissen zum Besten.

In der UFL Open Beta hat er mehr als 100 Partien gespielt und kann deswegen eine fundierte Meinung abgeben. Wir stellen euch, die Dinge vor, die ihm besonders an UFL gefallen haben.

3 Dinge, die die Open Beta von UFL besser macht als EA FC 24

STYLO sagt zu Beginn seiner Analyse, dass das Menü und System mit Spielerkarten von UFL sehr an den Ultimate-Team-Modus von EA erinnere. Dies sei grundsätzlich aber keine Kritik, da Ultimate Team der beliebteste Modus in FC 24 sei.

Dennoch gebe es einige Dinge, die UFL in der Open Beta besser machen würde:

1. Menü-Content: Spieler-Skins haben enormes Potenzial

Eine entscheidende Änderung ergibt sich bei den Pack-Openings. Anders als bei FC 24 zieht man aus Packs keine Spieler mehr, sondern nur noch Skins, mit denen man die Spieler-Karten ausstatten kann. Die Skins verleihen den Karten aber keine Stat-Boosts, sondern eher passive Fähigkeiten, die sich positiv auf die verdienten Erfahrungspunkte des Spielers oder auf das eigene Münzkonto auswirken.

Das findet STYLO an den Skins in UFL so gut: STYLO bezeichnet sich selbst als Freund von den Skins. Exemplarisch geht er auf einen Skin von UFL-Cover-Star Cristiano Ronaldo ein.

Auf dem Skin sieht man den Portugiesen mit einer Ziegensilhouette im Hintergrund. Dies ist eine Anspielung auf die englische Übersetzung von Ziege (GOAT), welche zeitgleich aber auch eine Abkürzung für den Greatest OF All Time (den Größten aller Zeiten) ist.

Zudem sieht STYLO bei den Skins noch extrem viel Potenzial. So könnten zu Events besondere Skins mit Stat-Boosts für den jeweiligen Spieler erscheinen.

2. Gameplay: Skill-Moves wirken realistischer

Viele Gameplay-Mechaniken seien laut STYLO mit FC 24 identisch. Dazu gehören auch die Tastenbelegungen und die jeweiligen Aktionen, die man mit und gegen den Ball ausführen könne.

Auch viele Skill-Moves, die man von EA FC kennt, tauchen in UFL wieder auf. Doch besonders für die Umsetzung der Skill-Moves in UFL fand der Experte lobende Worte.

Das findet STYLO am Skillen in UFL besser: In UFL sei es nicht mehr so einfach, Gegner mit einem Trick auszuspielen. Skill-Moves würden besseres Timing erfordern. Man habe bei den Skill-Moves weniger darauf geachtet, dass sie das Gameplay beschleunigen, sondern dass sie realistisch wirken.

Nur wenn man einen Trick in der richtigen Situation und zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, würde er was bringen. Seine zwei Favoriten unter den Spezialbewegungen waren die Ballrolle und das Roulette-Dribbling.

3. Kommunikation: Entwickler-Team nimmt sich der Community an

Ein wichtiger Punkt, den STYLO hervorhebt, ist die gelungene Kommunikation zwischen den Spielern und den Entwicklern des Spiels während der Test-Phase. Der Experte lobt das Entwickler-Team „Strikerz“ für den regen Austausch mit der Community auf dem offiziellen X-Account von UFL:

Das gefällt STYLO an der Kommunikation: Besonders lobt Stylo die Feedback-Kultur der Entwickler. So hätte sie extra einen eigenen Discord-Channel eröffnet, in dem jeder Spieler seine Kritik zur Open Beta äußern konnte.

Das Zusammenspiel zwischen Community und Spieler sei laut STYLO etwas, dass EA komplett vernachlässigen würde. Das sah man zuletzt auch bei diesem Vorfall während des Team-of-the-Season: EA macht in FC 24 erst einen schweren Fehler, trifft dann eine merkwürdige Entscheidung auf Kosten der Spieler

Doch natürlich gab es auch einige Dinge, die der Experte an der Open Beta von UFL kritisierte. Das komplette Video könnt ihr euch unter diesem Link auf YouTube anschauen.

Hier sind die wichtigsten Kritikpunkte zusammengefasst:

Pässe seien noch sehr inkonstant gewesen

Ballverarbeitung der Passempfänger sei auch noch sehr schleppend gewesen

angeschnittene Schüsse mit guten Spielern hätten fast immer zum Torerfolg geführt

Abwehrspieler bräuchten zu lange, um eroberte Bälle zu kontrollieren

Der größte Kritikpunkt sei aber das Sprint-System. Es sei kaum ausbalanciert, da sich Spieler zu Beginn eines Sprints den Ball viel zu weit vorlegen würden. Andererseits würden selbst schnelle Spieler in der Endgeschwindigkeit zu leicht von den Verteidigern eingeholt werden.

Für den Experten steht aber fest, dass die Open Beta von UFL schon viele gute Ansätze zeigt, die es vor allem mit dem Feedback der Community zu verbessern gilt. Man dürfe aber nicht den Fehler machen, das Spiel jetzt unter Druck fertig zu stellen, sondern sich für die Ausbesserungen Zeit zu lassen. So könne UFL auf lange Sicht wirklich ein Konkurrent werden. Ein anderes Entwickler-Team könnte EA FC schon dieses Jahr Konkurrenz machen: Fans warten seit Jahren auf FIFA 25: Release soll angeblich noch 2024 kommen