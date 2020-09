U-Bahn-Mitarbeiter bauen geheimen Männerraum und gucken Twitch – Werden erwischt

Drei Mitarbeiter der New-Yorker-U-Bahn haben einen alten Lagerraum heimlich zu einer so genannten „Man Cave“ umgebaut. Dort tranken sie Bier, faulenzten und schauten Streams des Twitch-Stars Tfue. Doch das wurde ihnen nun zum Verhängnis.

Was ist passiert? Unter der Grand Central Plattform der U-Bahn in New York haben drei Mitarbeiter der U-Bahn eine geheime „Man Cave“ gebaut. Damit sind Rückzugsräume für Männer gemeint, in denen sie sich noch wie „Jungs“ benehmen können und auch die Dekoration ohne Einmischung von Frauen ausgewählt werden kann.

Typische Man Caves sind meistens umgebaute Garagen, abgestellte Bauwägen oder Kellerräume. In diesem Fall aber haben die drei U-Bahn-Angestellten, allesamt Elektriker und Zimmerleute, einen alten Lagerraum derart geschickt für ihre Zwecke in Anspruch genommen, dass es niemanden auffiel.

Vielmehr war der Raum kurioserweise nirgendwo verzeichnet und selbst der Sicherheitsbeauftragte hatte keinen Schlüssel dazu. Der Raum war quasi unsichtbar und existierte offiziell nicht. Daher konnten die drei „Jungs“ hier ungestört faulenzen, Bier trinken und den Top-Streamer Tfue gucken. Dazu hatten sie einen Kühlschrank, ein Mikrowellengerät, einen Flat-Screen mit Streaming-Box sowie ein ausklappbares Sofa zu herumfläzen.

(Das Titelbild des Artikels stammt vom Büro des MTA-Inspector General.)

Das Ende der Man Cave

So wurde die Man Cave gefunden: Die geheime Man Cave im U-Bahnschacht geistere als Gerücht schon seit mindestens einem Jahr durch die Belegschaft der New-Yorker-U-Bahn. Es gab auch schon Beschwerden von Mitarbeitern, dass sich andere Angestellte unerlaubt während der Arbeitszeit in der Man Cave betrinken und Party feiern würden.

Doch jede dieser Untersuchungen zu dem Thema verlief ergebnislos im Sande. Doch die aktuelle Nachforschung hatte Erfolg und die Inspektoren entdeckten den geheimen Raum. Als Beweismittel wurde unter anderem eine halb ausgetrunkene Bierdose entdeckt. Außerdem lief gerade der Stream von Top-Streamer Tfue auf dem Bildschirm.

Was passiert jetzt? Die drei Mitarbeiter, die für den Raum verantwortlich waren, wurden erstmal vom Dienst suspendiert. Derzeit laufen noch Untersuchungen, wie lange die Man Cave schon genutzt wurde und ob die Kerle sie auch explizit während der Arbeitszeit nutzten.

Doch selbst wenn der Raum nur während der Freizeit genutzt wurde, ist die Sache ein Problem für die drei Mitarbeiter:

Die Ausstattung des Raumes wurde teilweise unerlaubt aus Beständen der New-Yorker-U-Bahn-Betriebe requiriert

Der Betrieb des Raumes wurde quasi von den Kunden der New-Yorker-U-Bahn bezahlt

Die Verkabelung der Elektrik sei mangelhaft gewesen. Wäre ein Feuer ausgebrochen, hätte man den auf keiner Karte verzeichneten Raum, zu dem offiziell niemand einen Schlüssel hatte, nur schwer finden und öffnen können.

Es sieht also düster für die berufliche Zukunft der drei Man-Cave-Bewohner aus. Außerdem sollen derzeit noch mehr Untersuchungen zu solchen unerlaubten Rückzugsräumen in der U-Bahn stattfinden. Es bleibt also spannend, was wohl noch alles demnächst gefunden wird. Eine ganz andere Form des „Man Cave“ gibt es im Spiel Animal Crossing. Dort haben sich Spieler eine echte Stripperin auf einer virtuellen Insel bestellt.