Streamerin lädt Mod zu sich ein, verspottet ihn anderthalb Stunden lang auf Twitch, doch er findet’s okay

Die Twitch-Streamerin „supcaitlin“ veranstaltete einen gemeinsamen Stream mit ihrem Mod „Dilly“. Ihr Verhalten gegenüber ihrem Gast wird von vielen jedoch als gemein und regelrechtes Mobbing empfunden. Dilly selbst erklärt jedoch, eigentlich seien sie gute Freunde.

Was war das für eine Situation? Die Streamerin „supcaitlin“ trat in einem Stream vom 6. Januar 2024 mit einem Moderator ihres Twitch-Chats, Dyllan „Dilly”, auf. Offenbar hatte sie ihn eingeladen, einige Tage bei sich zu verbringen.

Den knapp anderthalbstündigen Stream empfanden viele Zuschauer jedoch gelinde gesagt als unangenehm. Denn supcaitlin verbrachte die Zeit damit, sich über ihren Gast lustig zu machen.

Der „Höhepunkt“ ist wohl erreicht, als es zu einem Kuss zwischen Dilly und supcaitlin kommt. Den Kuss hatte die Streamerin zuvor als „Donation Goal“ eingestellt – also als Aufgabe, die bei einer bestimmten Summe an Donations erfüllt wird. Als es so weit war, brachte es die Streamerin nur nach mehreren Anläufen und mit der Unterstützung von Alkohol über sich, ihr Versprechen einzulösen.

Nach einer kurzen Berührung der Lippen springt supcaitlin kreischend auf und verschwindet erstmal – augenscheinlich, um sich den Mund auszuwaschen, während Dilly allein im Stream zurückbleibt.

Der zugehörige Clip ging viral und sammelte mehr als 225.000 Aufrufe. Das ist sehr viel für eine Streamerin mit durchschnittlich 2.500 Zuschauern (via TwitchTracker). Doch die Reaktionen vielen offenbar nicht so aus, wie sich die Streamerin das vorgestellt hatte.

Viele Content Creator nutzen solche Goals, um ihre Zuschauer zum Spenden anzuregen, doch das kann übel nach hinten losgehen:

Streamerin erhält Kritik von Zuschauern und anderen Influencern

Wie wurde das diskutiert? Für viele Zuschauer scheint der Fall eindeutig: In Kommentaren auf Reddit oder YouTube vermuten sie, dass Dilly Gefühle für die Streamerin hegt, während diese ihn schlecht behandle und für Content ausnutze.

Der Content Creator und höchste moralische Instanz von Twitch, Charles „Cr1tiKaL“ White, veröffentlichte ein ausführliches Video, in dem er das Verhalten von supcaitlin als „unnötig gemein“ und geradezu „herzzerreißend bösartig“ beschreibt.

Für den YouTuber sind die Kommentare der Streamerin keine Witze, sondern einfach nur Beleidigungen. Das sei auch kein Geplänkel unter Freunden, dafür fehle die Gegenseitigkeit, so Cr1tiKaL. Besonders kritisiert wird die Tatsache, dass supcaitlin den gemeinsamen Stream selbst veranstaltet und den Kuss als Ziel festgelegt hat, nur um dann so zu tun, als sei alles eine Zumutung.

Hier findet ihr das Video in englischer Sprache:

Mod sagt, alles sei in Ordnung, doch Zuschauer sehen es anders

Wie verlief das Gespräch? Im Call mit Cr1tiKaL beharrte Dilly darauf, er sei gut mit supcaitlin befreundet, die beiden hätten eher eine geschwisterliche Beziehung. Er trenne die private Beziehung von dem Online-Auftritt der Streamerin, so der Mod. Das ganze Gespräch findet ihr auf YouTube.

Auch in einem weiteren Stream mit supcaitlin erklärte Dilly: „Cait ist mir eine tolle Freundin gewesen, seit ich hier bin, wir hatten jeden Abend Spaß. […] Wenn wir frotzeln oder über einander Witze machen, nehme ich mir das nicht zu Herzen.“

Mit seinen Erklärungen konnte der Mod jedoch weder Cr1tiKaL noch die Zuschauer wirklich überzeugen. Der Content Creator erklärte, es sei traurig, dass Dilly sich als „netter Kerl“ in so eine Position begebe. Fans glauben, die Streamerin habe ihren Mod einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen.

Alle scheinen sich jedoch einig zu sein, dass niemand eine solche Behandlung verdient hat. Selbst, wenn supcaitlin abseits der Kameras ganz anders sei, so die Logik, zeige ihr Verhalten im Stream dennoch mangelnden Respekt vor Dilly als Person.

Streamerin meint: Hinter der Kamera sei sie ganz anders

Was sagt die Streamerin? Supcaitlin selbst erklärte in einem eigenen Stream, sie trete vor der Kamera ganz anders auf, als im echten Leben. Es sei nur ein Twitch-Stream, nur Unterhaltung und nicht echt. Sie wirft Cr1tiKaL ihrerseits vor, Dilly für seine eigenen Inhalte auszunutzen.

