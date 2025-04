Er postete heimlich während der Arbeit Videos auf YouTube, heute ist er einer der Top-Influencer in Deutschland

Ein heute sehr erfolgreicher Twitch-Streamer und YouTuber konnte nur so erfolgreich werden, weil er jahrelang ein Doppelleben führte. Rewinside postete während der Arbeit heimlich seine YouTube-Videos.

Um wen geht es? Es handelt sich um den YouTuber und Twitch-Streamer Sebastian „Rewinside“ Meyer. Sein YouTube-Kanal hat über 3,4 Millionen Abonnenten: Hier postet er hauptsächlich Inhalte, in denen er mal alleine, mal mit anderen Influencern zusammen, verschiedenste Dinge ausprobiert.

Auf Twitch hat er über 1,8 Millionen Follower und seine Hauptkategorien sind Just Chatting, Minecraft und GTA V (via sullygnome).

Im Rahmen einer YouTube-Dokumentation über die frühe Karriere von deutschen YouTubern wurde mit Rewinside ein Interview geführt. Hier enthüllt er einige Details aus seiner Vergangenheit und erzählt, wie die Anfangsphase als YouTuber für ihn war.

„Ich hab ein Undercover-Doppelleben geführt“

Warum musste Rewinside heimlich Videos posten? Während Rewinside mit seinem YouTube-Kanal in den Anfängen steckte, befand er sich gleichzeitig in seiner Ausbildung als Immobilienkaufmann. Er sagt dazu: „Ich durfte eigentlich gar keinen YouTube-Kanal haben“ (via YouTube).

Der Grund: Es war ihm nicht erlaubt, ein Nebeneinkommen zu haben und zu der Zeit konnte er schon die ersten Einnahmen mit seinem YouTube-Kanal verbuchen.

Wie löste Rewinside das Problem? Er hielt seinen YouTube-Kanal vor seinem Arbeitgeber geheim und erwähnte in seinen Videos nichts über seine Ausbildung. Dazu meint er in dem Interview: „Ich hab wirklich so ‘n Undercover-Doppelleben geführt“ (via YouTube).

Nach der Arbeit kam er nach Hause, nahm zwei YouTube-Videos auf, bearbeitete sie und lud sie auf YouTube hoch. Seine Uploadzeiten waren immer 14 und 18 Uhr, sodass er sich auf der Arbeit davonstehlen musste, um das Video auf seinem Kanal freizuschalten. Damals war es noch nicht möglich, das Veröffentlichen von Videos zu planen.

Gemeinsam mit anderen Creatoren lebte Rewinside im YouTube-Haus. Morgens, wenn er zur Arbeit fuhr, musste er aufpassen, dass niemand ihn sah. Es war üblich, dass Fans versuchten herauszufinden, wo das YouTube-Haus war.

Außerdem hätte ihn jemand auch aus dem Betrieb sehen können, was vermutlich zu dem Verlust seiner Ausbildung geführt hätte.

