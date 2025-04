Gaming-Influencerin ist so reich, dass ihre Freundin es nicht fassen kann, dabei ist die selbst erfolgreich auf Twitch

Zwei Streamerinnen unterhielten sich auf Twitch über ihr Einkommen. Von dem Reichtum der einen Streamerin war selbst ihre Freundin geschockt.

Welche Streamerinnen sind das? Die beiden Streamerinnen Rachell „Valkyrae“ Hofstetter und Brittany „Cinna“ Watts sind beide Gaming-Influencerinnen, die auf Twitch aktiv sind.

Valkyrae, auch manchmal Rae genannt, hat über 1,4 Millionen Follower und durchschnittlich 10.179 Zuschauer pro Stream (via sullygnome). Cinna hat über 630.000 Follower auf Twitch und begeistert pro Stream durchschnittlich 5.403 Zuschauer (via sullygnome).

Beide streamen Videospiele, doch ab und zu veranstalten sie auch Streams, bei denen sie verschiedene Unternehmungen geplant haben.

Valkyrae und Cinna sind große Streamerinnen im internationalen Bereich. Wir stellen euch im Video drei große Twitch-Streamerinnen aus dem deutschen Raum vor:

„Ich bin so reich wie Rae, wenn ich meine Augen schließe“

Während einer Autofahrt schlägt sich die persönliche Assistentin von Valkyrae, Emily, in einem kleinen Hin und Her zwischen Valkyrae und Cinna auf die Seite ihrer Arbeitgeberin. Daraufhin erwidert Cinna, dass sie Emily das zahlen könnte, was Valkyrae ihr zahlt und noch etwas obendrauf packen würde.

Sie scherzt weiter, dass sie ihren Reichtum jetzt mit Valkyrae vergleichen könnte, während auf Twitch Werbung geschaltet wird. Eine Aussage, für die sie von ihrem eigenen Kameramann humorvoll geärgert wird, da sie anscheinend nicht so reich wie Valkyrae ist.

Nach der Werbeunterbrechung kommt das Thema wieder auf. Cinna meint: „Ich bin so reich wie Rae, wenn ich meine Augen schließe“ (via YouTube).

Valkyrae antwortet darauf, dass sie mit drei YouTube-Exklusiv-Verträgen gesegnet wurde, woraufhin Cinna geschockt reagiert. Ein solcher Vertrag bindet den Streamer daran, nur auf dieser bestimmten Plattform zu streamen, dafür wird er mit einer hohen Geldsumme entlohnt. Diese orientiert sich daran, wie viele Follower der Streamer hat.

Rae dagegen ist verwundert, dass Cinna sich dessen nicht bewusst war: „Warum dachtest du, bin ich sonst so lange auf YouTube geblieben?“ (via YouTube). Sie führt weiter aus, dass sie diese Verträge innerhalb von fünf Jahren hatte. Die genaue Summe, für die sie sich an YouTube gebunden hatte, konnte sie allerdings nicht sagen.

Der genaue Reichtum von Valkyrae ist nicht bekannt. In einem Interview auf dem JasonTheWeen-YouTube-Kanal gab Valkyrae ein Indiz dafür, wie reich sie wirklich ist. Als sie gefragt wird, ob sie unter oder über 10 Millionen US-Dollar auf der Bank hat, antwortet sie mit „über“ (via YouTube).

Cinna selbst ist allerdings auch nicht erfolglos. Zwar hat sie bis jetzt noch keinen Exklusiv-Vertrag von einer Plattform angeboten bekommen, der Fakt, dass sie aber über 630.000 Follower auf Twitch hat und sich einen eigenen Kameramann leisten kann, sollte allerdings genug Indiz für ihre finanzielle Segnung sein.

Die Streamerinnen Valkyrae und Cinna haben schon in der Vergangenheit viel zusammen gestreamt. Mit einer weiteren befreundeten Streamerin Emiru gab es bei einem langen IRL-Stream einen unangenehmen Zwischenfall: Twitch-Streamerin wird verfolgt und bedroht, weil sie einem Fan ihre Nummer nicht geben will