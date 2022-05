Twitch-Streamer verrät, dass er 1,75 Mio. Euro im Casino verzockt hat – Vater schimpft ihn live aus

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie lief das Gespräch ab zwischen Pokimane und xQc ab? Da der Podcast live auf Twitch übertragen wurde, gibt es den Ausschnitt des Gespräches, in dem xQc über seinen Glücksspiel-Verlust im vergangenen Monat spricht, als Clip. Was dort genau gesagt wurde, könnt ihr nachfolgend lesen.

In dem Gespräch gab xQc an, er sei spielsüchtig und offenbarte, wie viel er vergangenen Monat durch Glücksspiel verlor. Während eines anschließenden Streams erhielt xQc einen Anruf seines Vaters, in dem ihm dieser für das Glücksspiel tadelte. Dabei hatte der Vater einen besorgten Tonfall in der Stimme.

Der größte Twitch-Streamer der Welt, Félix „xQc“ Lengyel, erzählt in einem Gespräch zum Thema Glücksspiel live, wie viel Geld er dabei in einem Monat verloren hat. MeinMMO verrät euch, wie hoch der Verlust des Streamers war und wie seine Gesprächspartnerin darauf reagierte – und sein Vater.

