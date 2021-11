Wann startet das nächste Event? Bislang wurde das Event immer zwischen September und November ausgestrahlt. Ausgenommen davon ist das aller erste Event in 2016, das im März übertragen wurde. Ihr könnt euch also erneut auf eine Herbstausgabe 2022 freuen.

Diese Streamerin half besonders: Nachdem 2019 der berühmte Fortnite Streamer Ninja bereits 26.000 € gespendet hatte, kommt die größte einzelne Spende in 2021 von der US-Streamerin Pokimane. Sie spendete 10.000 $. Dafür bedankten sich die Streamer bei ihr via Twitter.

2019 schaffte es das ZEvent in die Schlagzeilen, weil es hier einen Twitch-Rekord brach: Die meisten Donations in einem einzigen Stream. Seitdem gelingt des den Streamern den Betrag jedes Jahr fast zu verdoppeln.

So viele Spenden kamen zusammen: In diesem Jahr brachen die beiden Streamer erneut ihren eigenen Rekord. Mit ganz genau 10.064.480 € haben sie die Einnahmen aus dem letzten Jahr beinahe verdoppeln können.

Was ist passiert? In rund zwei Tagen konnte der französische Streamer Adrien “Zerator” Nougaret gemeinsam mit Streamer-Kollege Alexandre “Dach” Dachary rund 10 Mio. Euro einnehmen. Die beiden hatten zudem Unterstützung von über 40 weiteren Streamern und YouTubern. Das gemeinsam gesammelte Geld spenden sie außerdem vollständig und ziehen keinen Profit daraus.

Erneut fand das ZEvent statt und über 50 französische Streamer nahmen über 10 Mio € in rund 50 Stunden ein. Wie er das geschafft hat und was dahinter steckt, erfahrt ihr bei MeinMMO.

