Twitch-Streamer sagt, er hätte Millionen-Vermögen – Verzichtet auf Luxuskarren und macht lieber Urlaub wie ein Normalo

Was sagt er zu seinem Lebensstil? Rewinside berichtet, dass er seit einem Jahr kein Auto mehr besitzt. Er erklärt, dass er es schlichtweg für überflüssig hält, da er problemlos auch ohne Auto von A nach B kommt. „Es ist Quatsch aktuell ein Auto zu besitzen, weil ich dieses einfach nicht benötige“, so der Creator selbst.

Im Podcast „{ungeskriptet} by Ben Berndt“ gibt Rewinside Einblicke in sein Vermögen und schildert seine Einstellung dazu. Die Folge ging am 17. Februar 2024 auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal online.

In einer kürzlich veröffentlichten Folge des Podcasts von Ben Berndt, „{ungeskriptet}“, war der bekannte Twitch -Streamer und Content Creator Rewinside zu Gast. Im Gespräch gibt er ehrliche Einblicke in sein Vermögen und schildert seine Einstellung zu Geld.

