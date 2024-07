Deutscher Twitch-Streamer klagt über große Geldsorgen: „Kann mir nicht mal ein Wasser kaufen“

Der deutsche Twitch-Streamer Niklas „Willy“ Wilson, der vor allem durch seine Freundschaft und Kooperation mit eliasn97 bekannt geworden ist, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Derzeit sind seine Sorgen so groß, dass er alleine nicht einmal das Geld aufbringen kann, um sich eine Flasche Wasser zu kaufen.

Was ist das für ein Streamer? Niklas „Willy“ Wilson Sommer ist ein bekannter deutscher Streamer. Ursprünglich aus dem Profi-Fußball kommend, hat er sich zusammen mit seinen Freunden Elias „eliasn97“ Nerlich und Sidney „SidneyEweka“ Friede in den letzten Jahren einen Namen in der Streaming-Szene gemacht.

Anfangs noch Teil der Streams von eliasn97 kann der Content-Creator mittlerweile selbst auf seinen eigenen Streaming-Kanälen große Zuschauerzahlen generieren. Sein Content reicht von Reactions, über Gameplay bis hin zu verschiedenen Berichten aus seinem Privatleben.

In seinen neusten Videos lässt Willy seine Familie, so bezeichnet er seine Fans, auch an seinen momentanen Geldsorgen teilhaben.

Woher kommen Willys Geldsorgen? Hintergrund des finanziellen Engpasses ist ein laufendes Gerichtsverfahren, das Willy nach eigenen Angaben wegen einer überteuert gekauften Immobilie führen müsse.

Der Kauf einer Immobilie in Pirna (Sachsen) im Wert von 1,5 Millionen sei laut Willy ohne seine Zustimmung über die Bühne gegangen. Der Verkäufer habe ohne das Wissen des Streamers mit seinem Namen bei einem Notar den Vertrag unterschrieben und somit den Kauf eigenhändig abgewickelt.

Willy wehrt sich derweil gegen die Vorwürfe des Gegenklägers, dass er ihm eine mündliche Zusage gegeben hätte. In dem Rechtsstreit ist auch noch Willys Freund und Kollege Agyemang “Agy” Diawusie mit involviert, der im letzten Jahr plötzlich unter tragischen Umständen verstarb.

Willy hat seit Monaten kein Geld, um sich Wasser zu kaufen

In einem Live-Video auf Twitch hat der Streamer ein Update zu seinen derzeitigen Lebensumständen gegeben. Neben der psychischen Belastungen des Prozesses führt Willy vor allem die finanziellen Einschränkungen an, die ihm gerade den Schlaf rauben würden.

Und das, obwohl er nicht nur als Streamer mit fast 900.000 Followern auf seinem Twitch-Account und 600.000 Followern auf seinem YouTube-Channel eigentlich ordentlich Geld verdienen dürfte.

Willy ist mit seinen Geschäftspartnern „eliasn97“ und „SidneyEweka“ Miteigentümer der beliebten Getränkemarke „Vitavate“. Nebenbei dürfte er auch als Amateur-Fußballer in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft vom 1. FC Nürnberg noch ein paar zusätzliche Euro verdienen.

Doch von all diesen Verdiensten hat er seinen eigenen Aussagen zufolge gerade nichts. In einem Highlight-Video auf seinem YouTube-Kanal gibt euch der Streamer eine persönliche Einschätzung seiner derzeitigen Lebenssituation:

So stark wirken sich die Geldsorgen auf Willys Alltag aus: Laut eigenen Angaben habe Willy gerade gar kein Geld mehr. Weder für seine Anwälte, noch für die Pflegedienste seiner Großmutter, und auch nicht für eine Flasche Wasser.

All seine Gehälter würden direkt gepfändet werden, all seine Konten seien seit nunmehr 7 Monaten eingefroren. Banken und Service-Anbieter würden ihm deshalb schon mit der Kündigung drohen.

Der Streamer befürchtet, dass er den laufenden Gerichtsprozess wegen Geldmangel nicht mehr ordentlich zu Ende führen könne. Der Gang zum Briefkasten bereite ihm mittlerweile große Bauchschmerzen. Er habe Angst davor, eine Nachricht zu bekommen, dass er ins Gefängnis müsse.

Woher bekommt Willy trotzdem Geld, um zu leben? Wie sich der Streamer dennoch über Wasser hält, ist uns derweil nicht bekannt. Der Focus berichtete, dass Willy weder Geld seiner Großmutter noch ein Spendenpaket von 1,7 Millionen Euro von seinem Freund eliasn97 als Hilfe annahm.

Erster Teil-Erfolg: Willy darf wieder eigenes Konto eröffnen

Kurz nach seinem ausführlichen Statement-Video folgte einen Tag später ein weiteres Update via eines kurzen YouTube-Clips. Ein gerichtliches Urteil habe ergeben, dass die Zwangsvollstreckung gegen der Streamer bis zum endgültigen Urteil aufgehoben werde.

Das bedeutet: Willy dürfe wieder ein eigenes Konto eröffnen, um dort Geld einzuzahlen und abzuheben. Er sei damit wieder selbst zahlungsfähig. Diese Nachricht ließ ihm einen großen Stein vom Herzen fallen. Willy berichtet, wie er Tränen in den Augen hatte, als er von dem Erlass gehört habe. Es scheint also wieder etwas bergauf für den Streamer zu gehen.