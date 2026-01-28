Er gab sich noch ein Jahr, um erfolgreich auf Twitch zu sein – Jetzt hat er mehr als 10-Mal so viele Zuschauer

Der Twitch-Streamer Kevin „GTime“ Lohse ist ein echtes Urgestein in der deutschen Content-Creator-Landschaft. Durch eine Umstellung seines Contents und Craft Attack 13 konnte er einen neuen Aufschwung in Sachen Zuschauern erleben.

Um wen geht es? Der Streamer GTime ist seit 2014 auf der Plattform Twitch. Er gehört somit zu den Urgesteinen in der deutschen Twitch-Landschaft. GTime ist gelernter Koch und hat auch vor seiner Twitch-Karriere in diesem Beruf gearbeitet.

Seinen Twitch-Kanal füllt er hauptsächlich mit Gaming-Inhalten und nahm an Craft Attack 13 und anderen Twitch-Projekten teil.

Vor genau einem Jahr, also im Januar 2025, hatte GTime laut SullyGnome.com durchschnittlich 435 pro Stream. Vergleicht man das mit seinen derzeitigen durchschnittlichen Zuschauerzahlen, die bei 5.339 liegen, kommt dabei eine fast zwölffache Steigerung heraus (Quelle: SullyGnome).

Vom Gaming zu Fitness und Kochen

Wie konnte GTime seine Zuschauerzahlen steigern? In dem Podcast Henke’s Corner (auf YouTube) erzählte GTime etwas mehr zu seinen Inhalten auf Twitch. So habe er in der Vergangenheit nur Gaming-Inhalte produziert, doch irgendwann keinen großen Erfolg mehr damit gehabt.

Im August 2024 setzte er sich das Ziel, nur noch ungefähr ein Jahr hauptberuflich Twitch zu probieren und dann schließlich in seinen vorherigen Beruf zu wechseln. Dafür hätte er auch schon Pläne, sagt er, etwas mit einem Food Truck oder einem Online-Shop mit konserviertem Essen.

Zur gleichen Zeit stellte GTime seinen Content um: Statt nur noch Gaming anzubieten, verband er seinen Wunsch, Gewicht zu verlieren, mit Twitch. Er kochte in seinen Streams und zockte Sport-Spiele vor seinen Zuschauern.

Das zusammen mit seiner Teilnahme bei Craft Attack 13 gab dem Twitch-Streamer einen Boost in Sachen Zuschauer. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint GTime seinen Plan, mit Twitch aufzuhören, wieder über Bord geworfen zu haben.

Mittlerweile hat GTime die 1 Million Follower auf Twitch geknackt. Vorher hatte GTime seinen Zuschauern ein eigenes DJ-Set versprochen, denn DJ-Aktivitäten hatte er vor seiner Twitch-Karriere ebenfalls ausgeführt.

Wer ebenfalls einen großen Wachsstumsschub auf einer Plattform erlebte und einen „normalen“ Beruf erlernte, ist der Twitch-Streamer und YouTuber Varion. Er konnte in 3 Monaten die 1 Million Abonnenten auf YouTube knacken. Mehr zu ihm erfahrt ihr auf MeinMMO: Ein Metallbauer knackte 1 Million Abos auf YouTube in 3 Monaten, würde trotzdem wieder ganz normal arbeiten gehen