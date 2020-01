Twitch-Streamer gewinnt 76-mal in Folge in LoL – Spieler fordern Bann

Der Twitch-Streamer Kami_KhaZix hat 76-mal in Folge bei League of Legends gewonnen und angekündigt den Rekord für eine Gewinnsträhne in EUW brechen zu wollen. Dafür wollte er im reddit von LoL Anerkennung und Aufmerksamkeit. Die Reaktion war aber nicht so positiv wie erhofft.

Wer ist das? Der Twitch-Streamer Kami_KhaZix hat etwa 17.000 Follower auf Twitch. Bei seinen Streams schauen im Schnitt zwischen 200 und 400 Leuten zu. Dabei war er im letztem Jahr 1200 Stunden online. (via Sullygnome)

Er ist also einer den kleineren LoL-Streamer auf Twitch, steckt aber viel Zeit ins Spiel und will offenbar nach oben.

Kha’Zix ist ein Assassine-Champ in League of Legends und wohl der Lieblings-Champ des Streamers.

Das war die Ansage: Am Wochenende hat der Twitch-Streamer auf reddit verkündet, er hätte 76-mal in Folge gewonnen (via reddit). Er wolle den Rekord für die längste Siegesserie in EUW anpeilen in der Kategorie „Duo ranked.“

Was war das Problem? Trotz 76 Siegen in Folge war Kami_Khazix in LoL immer noch Rang „Silber 1“, das ist ein unterdurchschnittlich niedriger Rang in LoL. Normalerweise müsste er bei 76 Siegen in Folge bereits viel höher stehen.

Silber ist nur der 3. von links.

Daher vermuteten Spieler nun, der Twitch-Streamer hätte vor seinem Rekord-Versuch absichtlich viele Spiele verloren, um so weit im Rang und Matchmaking-Ranking (MMR) zu sinken, dass er gegen „einfache Gegner“ spielt, die viel schwächer als er sind, um die dann am Stück abzufertigen.

Ein zweiter Thread auf reddit entstand, der viel mehr Aufmerksamkeit als der von Kami_Khazx selbst erhielt.

Hier fragte man dann: Wie kann es okay sein, dass einer dutzende Spiele absichtlich schlecht spielt, um jetzt als so schlecht eingestuft zu sein, dass er über schwache Gegner drüberrollen kann.

Denn der Hauptaccount von Kami_KhaZix ist in LoL ein „Grandmaster“, das ist die zweithöchste Stufe in LoL – mit diesem Zweitaccount, der 76 Spiele in Folge gewann, ist er allerdings in Silber eingestuft. So ein Verhalten, sich als starker Spieler als schwach auszugeben, nennt man Smurfen (nach dem englischen Wort für Schlumpf).

Man vermutet:

Der Großmeister-Spieler hat sich einen 2. Account gekauft, der ohnehin schon viel verloren hatte

Den hat er dann gespielt und absichtlich verloren, um im „Matchmaking-Ranking“ noch schlechter zu werden

Als er dann sehr weit unten war und furchtbare Gegner bekam, hat er angefangen, richtig zu spielen, und diese Siegesserie gestartet

In der Community wird dieses Verhalten kritisch gesehen. Einige wünschen sich von Riot, der Account solle erstmal gesperrt werden, um das näher zu untersuchen. Sie halten „absichtliche Verlieren“ (Inting) für ein Verhalten in LoL, das mit einem Banns geahndet werden müsste.

Oh well biggest win streak EUW failed we made it to 79 wins and lost



We can only try to go 103 – 1 WL now and or get diamond 4 with 1 loss from shit mmr — KamiKhaZix (@KamiEUW) January 19, 2020

Wie ging das aus? Es gab einen ziemlichen Shitstorm gegen den Twitch-Streamer. Der schien das aber einkalkuliert zu haben und kokettierte damit.

So nannte er seinen Twitch-Stream in der Folge: „Euer Lieblings-Duo von Reddit ist zurück.“

Heute Morgen hat er aber verkündet, dass er und sein Duopartner nach 79 Siegen in Folge das erste Mal verloren haben.

Smurfen ist auf Twitch angesagt, in der LoL-Community verpönt

Das steckt dahinter: Es ist ein bekanntes Phänomen bei LoL und Twitch, dass starke Spieler solche Runs abziehen, sich absichtlich einen schwachen Account besorgen und dann zeigen wollen, wie schnell sie sich mit dem nach oben spielen können.

So wollte der Twitch-Streamer TFBlade in jeder Region von LoL der Champ werden.

Sonderlich ehrenhaft und ritterlich ist das Smurfen nicht.

Das Problem ist, dass sie auf dem Weg nach oben einem Haufen Spieler begegnen, denen sie das Spiel kaputtmachen, weil die plötzlich als „Causal-Spieler“ gegen einen LoL-Profi ran müssen, der sich als schwacher Spieler tarnt.

Das ist ein Verhalten, mit dem Twitch-Streamer zwar Erfolg haben und bei dem Zuschauer gerne zu sehen, aber niemand ist scharf darauf, das Opfer von solchen „Smurfs“ zu sein. Zudem ist die Frage heikel, wie Streamer an solche „Zweit-Accounts“ kommen und ob das immer den Regeln von Riot Games entspricht.

Bereits der Twitch-Streamer IWillDominate wurde in LoL für ein ähnliches Verhalten vorübergehend gebannt. Im Moment scheint Kami_Khazix aber von einer Sperre verschont zu bleiben.