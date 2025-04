Streamer begreift live auf Twitch, um wie viel Geld es beim größten Spiel auf Steam wirklich geht und es ist herrlich

Niklas-Wilson „Willy“ Sommer ist ein früherer Fußballprofi, der sich mittlerweile ganz Twitch zugewandt hat. Aber der Streamer scheint eine Lücke in seinem Gamer-Wissen zu haben, die jetzt live auf Twitch geschlossen wurde. Ihm war nicht klar, um wie viel Geld es bei Counter-Strike 2, dem größten Spiel auf Steam, wirklich geht.

Das ist der Streamer: NiklasWilson war lange Zeit ein Fußballprofi, der auf Twitch gestreamt hat. Nach einem Vorfall um ein Bayern-Trikot ging seine Zeit beim FC Nürnberg im Januar 2025 zu Ende und er ist aktuell vereinslos, spielt aber in der Baller League mit.

Auf Twitch zeigt er gerne Sportspiele wie FIFA oder NBA2K, aber auch Fortnite, Minecraft und Valorant. Am häufigsten ist er in der Kategorie Just Chatting unterwegs.

Mit dem auf Twitch beliebten Counter-Strike 2 hatte der Streamer bislang wenig Berührungspunkte, aber er hat Anfang März für ein paar Stunden mal in den Shooter hineingeschaut.

Twitch-Streamer erfährt, dass er mit Multimillionären spielt

Das ist der Clip: In einem Clip aus seinem Twitch-Stream kann man dem Streamer live dabei zuschauen, wie er langsam versteht, um wie viel Geld es bei Counter-Strike 2 eigentlich geht und dass hinter dem Taktik-Shooter noch eine ganze Welt existiert, die sich um Lootboxen, seltene Skins und viel, viel Geld dreht.

Es fängt damit an, dass NiklasWilson fragt, ob der Streamer „ohnePixel“ denn wirklich da eine Waffe habe, bei der ein Aufkleber 50.000 € wert ist.

Das führt ihn rasch auf eine Rutschbahn der Information:

Ja, die Sticker seien so viel wert, weil sich die E-Sports-Teams, zu denen die Sticker gehören, aufgelöst hätten und es dadurch besondere Sticker seien

Aber 50.000 € seien eigentlich Peanuts, einer der Leute habe einen Account mit Items im Wert von 3,5 Millionen Euro

Counter-Strike habe eine eigenes Wirtschafts-System, das sich darum dreht, Lootboxen zu kaufen, in denen Ingame-Kosmetika sind, die umso wertvoller seien, je seltener sie zu haben sind

Man kann dem Streamer dann dabei zusehen, wie er nachdenkt und zu dem herrlichen Schluss kommt. Er sei ja nicht so ein Klimakleber, aber könne es vielleicht sein, dass das schon eine Art Glücksspiel ist?

Ja, natürlich, stimmen ihm alle sofort zu. Und wird sofort mit den negativen Aspekten dieses Glücksspiel konfrontiert: 150 € habe Chefstrobel für Lootboxen ausgegeben und nur Arschritze gezogen.

Wilson wird klar: Während er auf dem Fußballplatz war, haben die anderen Streamer ihre Kindheit mit Counter-Strike verbracht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So wird das kommentiert: In den Kommentaren zum Clip geben viele Spieler mit ihrem Counter-Strike-Wissen an. Viele kennen sich mit dem Markt hervorragend aus.

Einige loben auch ausdrücklich ohnePixel, den führenden deutschen Streamer zu Counter-Stirke 2: Der sei ein echter Macher.

Ein Kommentar sagt: „Schau Willy so aktiv nicht, aber das ist mein Lieblings-Schüler, der in der letzten Reihe sitzt.“

Das steckt dahinter: Das mit der „letzten Reihe“ ist ein bisschen gemein. Willy hat mehr Zeit auf dem Fußballplatz verbracht als auf Steam. Das ist nichts, wofür er sich schämen musste.

Tatsächlich ist es mal sehr erfrischend, den Wahnsinn, der den Skin-Markt um Counter-Strike 2 begleitet, mit den Augen eines Außenstehenden zu sehen. Das ist schon alles ziemlich irre, was der abgeht.

Und dabei hat ihm noch keiner erklärt, dass es Online-Casinos zu den Skins gibt, stellenweise sogar mafiöse Strukturen und da über die Jahre vieles abgelaufen ist, was man höchst kritisch sehen muss. Aber das wollen selbst Insider dann nicht mehr so genau wissen: FaZe Banks sagt, er betrieb CS:GO-Wettseite aus Antigua, die 200.000$ am Tag machte