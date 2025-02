Twitch nimmt eine Änderung vor, die nur 0,5 % der Streamer betrifft – Aber die sind richtig sauer

Was können Streamer tun? Viele Twitch-Streamer betreiben ohnehin schon einen oder mehrere YouTube-Kanäle, auf denen sie Highlights oder sogar ganze VoDs ihrer Streams hochladen. Wer noch keinen solchen Kanal hat, dem wird geraten, sich schleunigst einen anzulegen und die besonderen Erinnerungen so zu erhalten.

Was macht die Leute so wütend? Für einige Content Creator waren die Highlights offenbar eine Möglichkeit, ihre Zeit auf der Streaming-Plattform zu konservieren. Sie sehen mehr als ein Jahrzehnt Gaming-Geschichte von der Löschung bedroht.

Was ist das für eine Änderung? Twitch kündigte am 19. Februar 2025 an, ein Speicher-Limit von 100 Stunden für Highlights und Uploads einzuführen. Im Gegensatz zu Clips, die meist kurze und aus dem Zusammenhang gerissene Situationen zeigen, sind Highlights etwas längere Stream-Ausschnitte für besondere Momente.

