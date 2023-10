Streamer wird mit coolem Spiel erfolgreich, schreibt Twitch, um Partner zu werden – Die bannen ihn permanent

So ging das aus: Einige Twitch-Streamer zu „Slay the Spire“ änderten ihre Sprache auf Japanisch, um ihn zu unterstützen. Zudem schaltete sich ein größerer Streamer ein, um ihn zu unterstützen.

Irgendwie kam Twitch wohl auf die Idee, dass sein selbstgewählter Name „JapImport“ in irgendeiner Form rassistisch sei.

Der Streamer „JapImport“ erlebte 2023 einen Aufschwung auf Twitch : Er hatte mit „Slay the Spire“ ein Spiel gefunden, das ihm Spaß machte und konnte erste Erfolge verzeichnen. Also bewarb er sich freudig bei Twitch um eine Partnerschaft, aber dann kam das raue Erwachen: Twitch bannte ihn permanent am Freitag, dem 13.

