Twitch-Streamer Papaplatte bricht selbst Studium ab, verhilft Schüler jetzt zur Bestnote

Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

HandOfBlood testet in einem neuen Spiel auf Steam 2 Stunden lang die Grenzen dessen, was als Flugzeug bezeichnet werden kann

Twitch-Streamer Papaplatte ist nicht nur in Deutschland bekannt. Er kollaborierte bereits mit dem Streamer Ludwig Ahgren aus den USA. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: „Und da sagen Leute, Deutsche hätten keinen Sinn für Humor“ – Papaplatte legt den nettesten Typen von Twitch vor über 34.000 Zuschauern rein

Das Ergebnis teilte der Zuschauer mit Papaplatte in einem weiteren Twitch-Stream. Er schickte dem Twitch-Streamer ein aufgenommenes Video von der Präsentation, in dem der Clip, wie er vor der Klasse und der Lehrerin abgespielt wird, zu sehen ist.

Wie hat Papaplatte seinem Zuschauer geholfen? In einem vergangenen Twitch-Stream fragte ein Zuschauer, ein Schüler, Papaplatte, ob dieser ihm bei seiner Präsentation helfen könne. Papaplatte nahm ihm eine kurze Videobotschaft im Stream auf, in der er die Lehrerin bat, seinem Zuschauer die beste Note zu geben:

Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen

Jetzt ist er einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer in Deutschland und konnte einem seiner Zuschauer auf skurrile Art und Weise zu einer Bestnote in der Schule verhelfen.

Papaplatte brach sein Studium ab: Bevor er seine Karriere in Twitch-Deutschland etablieren konnte, studierte Papaplatte Elektrotechnik. Als er dann seit einem Jahr über 1.000 Zuschauer hatte, fragte er in einem Reddit Fremde um Rat , ob er sein Studium abbrechen sollte, um sich Vollzeit auf seine Twitch-Karriere zu konzentrieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to