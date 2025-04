Deutscher Twitch-Streamer ist für seine ausgefallene Ausdrucksweise bekannt, erzählt, wer ihn geprägt hat

Besonders MontanaBlack habe, laut Papaplatte, einen Einfluss darauf, wie in der Jugend geredet werden würde. Weiter nennt er auch den Twitch-Streamer Dan-Raven „xTheSolution“, der mit vielen anderen Streamern Kontakt hat und so seinen Einfluss hat.

Stattdessen nennt er sich selbst und seine Prägung als Beispiel: Er wurde in seiner Jugend von YouTubern wie Nico „Inscope21“ Lazaridis oder auch Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris beeinflusst. Gerade zu Inscope21 meint Papaplatte: „Nico hat mich und meine Jugend extrem doll geprägt“ (via YouTube ).

In einem SPIEGEL-Interview gibt der Twitch-Streamer einen etwas privateren Einblick in sein Leben. In einer Reaction dazu auf YouTube redet Papaplatte darüber, wer ihn in seiner Jugend geprägt hat.

Seine fast schon eigene Sprache ist so bekannt, dass Pro7 für eine Show, in der Papaplatte auftrat, als Witz extra einen Dolmetscher für ihn engagierte .

