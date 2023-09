Twitch-Streamer MontanaBlack hat sich einen neuen Gaming-PC für sein Setup gekauft. Das zeigt er jetzt stolz in einem Video. Ein Highlight ist für ihn die eingebaute PS5 mit Wasserkühlung.

MontanaBlack gehört zu den bekanntesten Twitch-Streamern in Deutschland und gehört immer noch zu den größten Twitch-Streamern in Deutschland.

Jetzt hat MontanaBlack seinen neuen Gaming-PC vorgestellt. Das ist ein ziemlich wuchtiges Gerät mit einer ganzen Menge Zubehör. Besonders stolz ist er aber auf eine integrierte PS5, was laut Hersteller „einzigartig“ sein soll.

MontanaBlack hat einen Gaming-PC mit integrierter PS5

Was steckt in dem Gaming-PC? MontanaBlack und Mifcom haben gemeinsam den neuen PC vorgestellt:

Prozessor: Intel Core i9 13900KS

Grafikkarte: RTX 4090 (24 GB)

Mainboard: ASUS Z790 Maximus Hero

Arbeitsspeicher: 96 GB DDR5-RAM

integrierte PS5 mit Custom-Wasserkühlung

Elgato Capture: 4K 60 Pro MK II

Hinzu kommt noch 4 4K-Monitore von Gigabyte, die alle 144 HZ schaffen.

Was kann das Gerät noch? Der Mitarbeiter von Mifcom erklärte in dem Video, dass das System so eingerichtet sei, dass er an das System problemlos auch andere Geräte wie eine PS3 oder eine Nintendo Switch anschließen und diese dann im Stream zeigen könne. Die Hardware sei so eingerichtet, dass er alles nahtlos nutzen könne.

MontanaBlack, der Streamer und Creator ist, braucht für seine Arbeit diverse Hardware. Hier könnte sich daher auch der Anschaffungspreis langfristig rentieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das offizielle Video von MontanaBlack auf YouTube

Für viele Spieler gibt es bessere und vernünftigere Optionen für einen Gaming-PC

Lohnt sich sowas? Für die meisten Spieler lohnt sich so ein umfangreiches Setup nicht wirklich. Viele Nutzer brauchen keine 96 GB Arbeitsspeicher und auch eine Capture-Card dürfte für viele eher unnötig sein. Auch 4 4K-Monitore dürften für viele Spieler eher nicht so interessant sein. Allein die 4 Monitore kosten jeweils 500 Euro. Die meisten Spieler sind laut Steam ohnehin auf Full-HD oder WQHD unterwegs.

Der verbaute i9 13900KS gilt als derzeit schnellster Prozessor von Intel, aber wie etwa die Kollegen von ComputerBase erklären, gibt es mit dem Core i9-13900K einen Prozessor, der fast die gleiche Leistung bietet, aber deutlich weniger kostet.

Obendrein gibt es für Spieler ohnehin bessere Optionen: Den AMD 5800X3D, AMDs besten Prozessor für den AM4-Chipsatz, mit 32 GB Speicher und B550-Mainboard bekommt ihr mittlerweile für rund 600 Euro – allein der Core i9-13900K kostet rund 750 Euro. Und da sind Mainboard und RAM noch nicht mitgerechnet.

Ein “vernünftiger” Gaming-PC, der euren Ansprüchen gerecht wird, muss also keine 15.000 Euro kosten, wenn ihr euch mit den Komponenten in Ruhe auseinandersetzt.

Mifcom ist übrigens dafür bekannt, leistungsstarke Gaming-Systeme vorzustellen. Erst kürzlich zeigte der deutsche Hersteller einen Gaming-PC, der fast 30.000 Euro kostet:

Deutsche Firma stellt Gaming-PC mit Nvidias RTX 4090 vor: Er wiegt 14 kg und kostet so viel wie ein Auto