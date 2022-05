Twitch: China verbietet es Kindern, Streamern ihr Taschengeld zu spenden – Sollte das in Deutschland auch kommen?

Online-Spiele sollen in China nun so programmiert werden, dass der volle, richtige Name eines Spielers eingetragen werden muss.

Welche Regeln gibt es noch in China? In China arbeitet man hart daran, die Jugendlichen und Kinder vor enormen Konsum von Internet und Videospielen zu schützen. Sie sollen sich mehr auf die Schule, das Lernen und ihren Alltag konzentrieren.

Denkt ihr, die Spenden-Sperre für unter 18-Jährige wäre auch in Deutschland sinnvoll? Stimmt gerne im Tool weiter unten ab und teilt eure Meinung in den Kommentaren mit.

Insert

You are going to send email to