Die Streaming-Plattform Twitch hat Hassan Bokhari gebannt, das ist ihr eigener Mitarbeiter und zuständig für wichtige Streamer. Angeblich arbeitet er nun auch nicht mehr bei Twitch. Dem gingen Anschuldigungen einer Streamerin voraus, der Mann habe seine Macht-Position auf Twitch ausgenutzt, mit Geschäftsgeheimnissen geprotzt, Privilegien verteilt und sich ihr sexuell aufgedrängt.

Das ist der Mitarbeiter: Hassan Bokhari ist „Account Director of Strategic Partnerships“. Er ist seit 2011 bei Twitch angestellt (via linkedin).

In seiner Rolle ist er unter anderem dafür zuständig, Potential in Streamern zu erkennen und sie zu fördern. Er dient als Ansprechpartner für Streamer, die strategisch wichtig für Twitch sind.

Um Partner auf Twitch zu werden, muss man eine gewisse Größe erreicht haben und bestimmten Standards entsprechen: Das Ziel von vielen kleineren Streamern auf Twitch ist es, erstmal Partner zu werden. Denn dann bekommt man die Möglichkeit, mit dem Streamen Geld zu verdienen. Das eröffnet berufliche Perspektiven.

In seiner Rolle war Hassan Bokhari einer der bekanntesten Mitarbeiter von Twitch: Er war einer jener legendären Figuren, die als „Twitch Staff“ bekannt sind: Graue Eminenzen im Hintergrund, über die viel gemunkelt wird.

Er besaß auch einen eigenen Twitch-Kanal „Hassan“, mit etwa 5.500 Followern.

Twitch ließ Vorwürfe sexueller Belästigung untersuchen

Das weiß man über seinen Bann: Öffentlich bekannt ist, dass der Twitch-Account des Mitarbeiters gebannt wurde.

Ein Bot verkündet den Bann.

Von sich aus nennt Twitch praktisch nie weitere Details für einen Bann – außer es geht um amtierende US-Präsidenten. Das hat rechtliche Gründe: Twitch könnte wegen Verleumdung verklagt werden, wenn sie jemanden für etwas bannen und das öffentlich bekannt geben, das er am Ende nicht getan hat. Twitch schweigt öffentlich konsequent über ihre Banns und deren Gründe, wie Dr Disrespect schmerzhaft weiß.

Daher sind die genauen Gründe des Bannes von Hassan Bokhari offiziell nicht bekannt, allerdings gibt’s sehr deutliche Hinweise, was hinter dem Bann steckt. Bereits im Juni kamen gegen Bokhari schwere Vorwürfe einer Streamerin auf, er habe seine Macht-Position genutzt, um ihr näher zu kommen.

Laut einem Statement gegenüber ESport-Journalist Rod Breslau heißt es von Twitch:

„Wir nehmen diese Anschuldigungen sehr ernst und haben eine renommierte Firma als dritte Partei damit beauftragt, eine gründliche und unparteiische Untersuchung der Anschuldigungen einzuleiten. Es entspricht unserem Vorgehen, Informationen zum Beschäftigungsverhältnis einzelner Mitarbeiter vertraulich zu behandeln: Die Untersuchung ist abgeschlossen und wir haben dem entsprechend gehandelt, was die Untersucher gefunden haben.“ Statement von Twitch

Später meldete Breslau: Quellen hätten ihm gesteckt, Hassan Bokhari sei nicht länger Mitarbeiter bei Twitch.

Es liegt also nahe, dass Bokhari wegen der Vorwürfe gegen ihn von Twitch gebannt und gefeuert wurde, auch wenn die das nicht so deutlich sagen möchten.

Der E-Sport-Journalist Rod Breslau veröffentlicht ein Statement von Twitch.

Twitch-Mitarbeiter belästigt angeblich Streamerin

Das waren die Vorwürfe: Die relativ kleine Streamerin Vio (46.2000 Follower) hatte im Juni ihre Erlebnisse mit Bokhari auf Twitter geschildert (via twitter):

Bokhari habe in einem Discord mit Geschäftsgeheimnisse und Twitch-Internas geprahlt, sich über Partner beschwert und Direktnachrichten von ihnen öffentlich geteilt

Er habe seine Position missbraucht, um Privilegien und Gefälligkeiten zu verteilen – etwa an Vio, mit der er eine sexuelle Affäre anstrebte und einging. So hat er sich als jemand dargestellt, der die Karriere einer Streamerin fördern kann, indem er seine Kontakte spielen lässt und etwa den Partner-Status „auf dem kurzen Dienstweg“ ermöglicht

Sie hätte ihm Nacktfotos geschickt und um absolute Diskretion gebeten. Er habe die dann ihren Freunden gezeigt mit der Bemerkung: Endlich habe er ihre Brüste gesehen

Bei persönlichen Aufeinandertreffen wäre er zudringlich geworden. Die Streamerin sagt, es war ein Muster: Sie habe immer wieder „Nein“ gesagt, er sei beharrlich geblieben und irgendwann habe sie nachgegeben, weil er ihr leid tat und sie keine Spielverderberin sein wollte. Auf diese Weise kam erst zu intimen Berührungen, später zu Oralsex und letztlich zu Geschlechtsverkehr auf der Pax West 2015. Sie fühlte sich in diese Situationen hinein gezwungen, weil er so viel Druck ausübte

Die Streamerin Vio begrüßt den Bann ausdrücklich. Sie sagte, sie musste weinen, als sie das sah.

Die Vorwürfe von Vio kamen inmitten der Welle von Sex-Skandalen, die Streamer trafen und die unter anderem die WoW-Gilde Method zu Fall brachte

Die Streamerin sagte: Gerade weil Hassan in so einer wichtigen Position bei Twitch sei, hätte sie nicht mehr still bleiben können.

Offenbar hat sich Twitch einige Zeit gelassen, um die Vorwürfe gründlich untersuchen zu lassen, und hat jetzt gehandelt, gut 2 Monate, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden.

Der Twitch-CEO, Emmet Shear, war unter Druck wegen der Sex-Skandale.

Im Juni 2020 kam eine Lawine von Vorwürfen sexueller Belästigung ins Rollen: Die Vorwürfe trafen vor allem Streamer der Plattform Twitch. Es kamen auch Beschwerden auf, der CEO von Twitch, Emmet Shear, habe diese Probleme nicht ernst genug genommen. Es ging bis hin zu Rücktrittsforderungen. Daher ist das ein besonders sensibles Thema für Twitch:

Das Titelbild ist vom Instagram-Account von Hassan Bokhari.