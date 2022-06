Twitch-Streamer sagt: Er verlor in einem Monat an der Börse das Geld, von dem er sonst 5 Jahre lebt

Der Twitch-Streamer Asmongold ist für seine Einsichten zu MMORPGs wie WoW, New World oder Lost Ark bekannt. Zuletzt hatte er große Erfolge mit seinen Streams zum kontroversen Diablo Immortal. Aber auch wenn es bei seiner Karriere gut läuft, bei Investitionen hatte er zuletzt keine gute Hand: Der Einbruch vieler Aktien an der Börse hat ihn erwischt.

Wie viel Geld hat Asmongold an der Börse verloren? Der Streamer sagt in einem Livestream auf Twitch, er hat über 150.000 $ etwa (142.000 €) in nur einem Monat an der Börse verloren.

Im Zwiegespräch mit seinem Twitch-Chat erklärt er:

Wie viele von Euch Jungs haben Geld an der Börse verloren – mit der Rezession und allem? Also ich hab eine Menge verloren … 20.00 US-Dollar? Schön, wenn’s nur so wenig wäre! Soll ich echt darüber reden, wie viel ich verloren habe? *stöhnt gequält auf* Es sind über 150.000 $ in einem Monat. Es könnte schlimmer sein? Scheiße, klar, könnte es schlimmer sein. Aber ich lebe von 2.000 $ im Monat, Mann.

Auch konservative Investoren trifft die schlechte Lage an der Börse

Was ist daran bemerkenswert? Es gibt häufig Geschichten über Streamer, die mit riskanten Investments unheimlich viel Geld verlieren:

So hat der YouTuber KSI mit extrem riskanten Spekulationen bei einer Kryptowährungen innerhalb weniger Tage mehrere Millionen Euro verzockt

Von Streamern wie xQc oder Trainwreck ist bekannt, dass sie riesige Summen an Geld bei Krypto-Casinos im Glücksspiel verloren haben. xQc hat auch keine gute Hand bei seinem Bitcoin-Investment gezeigt.

Asmongold gilt aber als ein vernünftiger Investor, der in „klassischen Aktien“ und Wachstums-Branchen investiert. Von Dingen wie „NFTs“ hält er gar nichts. So findet er, Leute hätten „ihren Verstand verloren“, wenn sie tausende von US-Dollar ausgeben, um sich das Bild eines Affen zu kaufen.

Aber die drohende Rezession der Weltwirtschaft aufgrund vieler einzelner Probleme hat in den letzten Monaten auch solche eher konservativen Investoren hart erwischt:

So sank der Index NASDQ 100 in den letzten 6 Monaten um fast 30 % – das ist ein Index mit riesigen etablierten Firmen wie Activision Blizzard, Amazon, AMD, eBay, Kraft Heinz, Marvel, Microsoft, PayPal oder PepsiCo

der S&P 500, mit den 500 größten börsennotierten US-Unternehmen, brach um 20,5 % ein.

Eigentlich sichere Unternehmen wie Amazon haben 31 % verloren

Facebook hat unter dem neuen Meta fast 50 % eingebüßt

Tesla ist heute 26,7 % weniger wert als vor 6 Monaten

Riskantere Währungen wie der Bitcoin sind um 56 % gefallen

Man sieht also, dass sogar „relativ konservative“ Investoren, die eigentlich vernünftig mit ihrem Geld umgehen, nicht davor gefeiert sind, bei Investitionen erhebliche Verluste einzustreichen, nachdem ein aufgehitzter Markt erschreckend rasch abkühlte.

Viel Lob für Asmongolds bescheidenen Lebensstil

So wird das diskutiert: Noch erstaunlicher als der Verlust des Geldes wird es aber von Fans empfunden, dass der Multimillionär Asmongold von lediglich zweitausend bis dreitausend US-Dollar im Monat lebt, wie er sagt.

In Kommentaren loben viele Zuschauer den Streamer dafür, dass er trotz seines Geldes so bescheiden lebe und auf dem Boden geblieben sei. Asmongold sei eine Inspiration für seine Fans, heißt es.

