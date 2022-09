Trymacs & Amar: Seht die Twitch-Streamer beim Teammates-Event live und kostenlos nur bei Joyn

Am 18. September geht es los: Der nächste Teammates-Stream mit Trymacs und Amar. Diesmal treten sie gegen Pietro Lombardi und Marc Eggers an – verfolgt das Event kostenlos und exklusiv bei Joyn.

Das nächste Teammates-Event mit Trymacs und Amar, zwei der erfolgreichsten deutschen Streamer auf Twitch, steht endlich bevor. Wieder einmal treten sie in 20 Spielen gegen prominente Gegner an, in der Vergangenheit waren sogar Gäste wie MontanaBlack dabei. In dieser Runde besteht das Gegner-Team aus Pietro Lombardi und Marc Eggers. Moderiert wird das ganze von Steven Gätjen und Kommentare kommen von Holger Pfandt.

Während der Show wird vor allem die Zusammenarbeit der beiden Teams getestet, ebenso wie ihre Fitness, Intelligenz und Geschicklichkeit. Sollten Trymacs und Amar es dabei nicht schaffen, sich gegen ihre Herausforderer durchzusetzen, gewinnen diese 30.000 Euro.

Sowohl für Fans von Trymacs und Amar als auch für diejenigen, die sich früher gerne Formate wie „Schlag den Star“ angesehen haben, ist dieser Stream genau das richtige. Das Beste: Ihr könnt ihn am 18. September live und komplett kostenlos auf Joyn ansehen. Dabei ist noch nicht mal eine Registrierung nötig!

Wer sind die Teilnehmer?

Falls ihr neugierig seid, aber noch nicht so vertraut mit Trymacs und Amar seid, gibt es hier schon einmal eine kleine Übersicht. Zudem ist auch noch reichlich Zeit, um mal in die Kanäle der beiden reinzuschauen. Clips von vergangenen Teammates-Events gibt es übrigens jetzt schon auf Joyn.

Trymacs (3.100.000 Abonnenten auf Twitch), heißt eigentlich Maximilian Stemmler und hat seinen Start auf YouTube gemacht. Dort hat er mittlerweile mehrere Kanäle, ebenso wie einen sehr erfolgreichen Twitch-Channel. Dort war er sogar eine Zeit lang der meistabbonierte Streamer. In einem besonders erinnerungswürdigen Stream, in dem er zusammen mit Streamer „Papaplatte“ seltene Pokémon-Karten-packs öffnete, erzielten die beiden sogar den Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer in Deutschland (356.000 Zuschauer).

Amar Al-Naimi (1.500.000 Abonnenten auf Twitch) war früher einmal Call of Duty-Profi-Spieler und hat daher Erfahrung im kompetitiven Gaming. Mittlerweile spielt er auf seinem Kanal hauptsächlich Fortnite und analysiert Turniere sowie seine eigenen Matches.

Das Gegnerteam besteht aus Pietro Lombardi (2.000.000 Follower auf Instagram) und Marc Eggers (504.000 Abonnenten auf YouTube). Lombardi ist der Gewinner der 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und taucht seitdem immer wieder im Reality-TV auf. Auch Marc Eggers ist ein Reality-TV-Veteran, zum Beispiel war er bei „Dance Dance Dance“ und „Das Supertalent“. Daneben hat er auch einen YouTube-Kanal und eine Reihe an Kosmetikprodukten.