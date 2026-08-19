Trotz Speicherkrise: Die aktuell günstigste SSD mit 2 TB und PCIe 4.0 ist gerade reduziert im Angebot – auch für PS5

Die Speicherkrise hält die Preise hoch, doch diese schnelle SSD, die neben dem PC auch für PS5 geeignet ist, gibt es gerade vergleichsweise günstig.

SSD mit 2 TB und PCIe 4.0 um 15% reduziert

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Abseits von RAM und Grafikkarten gibt es aktuell bekanntlich auch für SSDs keine guten Preisaussichten, doch mit der Biwin NV7200 bekommt ihr derzeit bei Amazon ein gut bewertetes PCIe-4.0-Modell mit 2 TByte Speicherplatz um 15 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Das Angebot gilt bis 30. August oder solange der Vorrat reicht.

Es handelt sich dabei aktuell um die günstigste 2-TB-SSD ihrer Art. Vergleichbare Modelle mit PCIe-4.0-Schnittstelle kosten derweil teils weit über 200 Euro. Selbst mit einem langsameren SATA-Modell in Form der Silicon Power Ace A5X, die gegenwärtig die günstigste SSD mit 2 TB überhaupt ist, kommt ihr lediglich vernachlässigbar ein paar Euro günstiger.

Die Biwin NV7200 liefert euch mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7200 MB/s und bis zu 6.200 MB/s schreibend unterdessen eine hohe Performance, die mit einer zufälligen Lese-/Schreibleistung von bis zu 1000K/800K IOPS neben alltäglichen Anwendungen auch intensive Nutzung für KI, Videobearbeitung, 3D-Modellierung und Co. ermöglichen soll.

Die aktuell günstigste SSD mit 2 TB und PCIe 4.0: Biwin NV7200 für 195,49 Euro statt 229,99 Euro UVP bei Amazon

Dank Graphen-Thermopad und Temperaturkontrollalgorithmen soll die SSD laut Hersteller auch bei hoher Belastung eine stabile Leistung abliefern. Aufgrund des M.2 2280-Formats ist sie neben modernen Desktop-Mainboards auch mit vielen Laptops und der PS5 kompatibel. Hinzu kommt eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie mit einer MTBF (Mean Time Between Failure) von bis zu 1,5 Millionen Stunden und 400 TB TBW.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.In den Rezensionen dort kommt die SSD von Biwin mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen ziemlich gut an. Auch im Fachtest bei Tom’s Hardware gab es eine gute Bewertung, wobei sie als “Budget-Gewinner” betitelt wurde:

Die Biwin NV7200 ist die unverzichtbare preisgünstige SSD mit guter Leistung und Energieeffizienz. Der aktuelle Preis macht sie zu einer echten Kaufempfehlung. Tom’s Hardware

Pro niedriger Preis bei den gängigen Speicherkapazitäten

gute Allround-Leistung

sehr energieeffizient Contra schlechte Dauer-Schreibleistung

Neuauflage von preisgünstiger Hardware

Weitere Angebote: Gaming-Bärte, OLED-TV und Corsair-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein ein Gilette-Rasierer, mit dem ihr ganz einfach ikonische Bärte von Gaming-Figuren nachmachen könnt. Außerdem gibt es einen gefeierten OLED-TV von LG aus dem letzten Jahr mit 65 Zoll endlich ziemlich günstig sowie ein hervorragendes Wireless-Headset von Corsair mit Dolby Atmos für 3D-Sound in Spielen reduziert.

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