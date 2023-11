Trotz eines Budgets von 55 Millionen Euro und großer Namen floppte eine Anime-Adaption dieses Jahr gewaltig 

An den internationalen Kinokassen spielte Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac mit 6,95 Millionen Dollar jedoch gerade einmal einen Bruchteil seiner Ausgaben wieder ein (via the-numbers.com ).

Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac wollte an den Erfolg des Mangas anknüpfen. Mit Sean Bean und Famke Janssen befanden sich sogar zwei große Hollywoodstars mit im Cast der Live-Action-Verfilmung. Doch am Ende floppte die Anime-Adaption – und zwar gewaltig.

Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac (im Original: Knights of the Zodiac) hatte am 16. Mai 2023 seinen Kinostart und brachte damit die Mangareihe Saint Seiya auf die große Leinwand.

