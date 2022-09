Neues Spiel auf Steam kostet 12,49 €, hat 95 % positive Reviews und das Zeug zum viralen Hit

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Das am meisten gelobte Review auf Steam spricht sogar davon, dass das Spiel gut abbildet, wie man sich als echter Posaunist so fühlt:

Erstaunlicherweise hat Trombone Champ auf Steam noch gar keinen so großen Erfolg. Laut steamcharts zockten maximal 1.028 Leute gleichzeitig seit dem Release am 16. September. Die Bewertungen sind aber immerhin „sehr positiv“ mit 95 %. Hier kommt ihr zu Trombone Champ auf Steam .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Entsprechend groß sind das Gelächter und die Freude an dem neuen Spiel auf Twitter und Co. Der Tweet eines Nutzers, der mehr schlecht als recht die berühmte Overtüre aus Wilhelm Tell verschandelt, erreichte auf Twitter in wenigen Stunden über 160 Tausend Likes und zehntausende Retweets:

An sich also nicht viel anders als klassisches Guitar Hero, nur mit einer Posaune und zwei Besonderheiten. Zum einen sind die Noten nicht fest durch Akkorde gebunden, sondern gehen fließend ineinander über. Dadurch entstehen teilweise schräge Zwischentöne, wie bei einer Posaune eben.

Ein völlig bescheuertes Spiel ist auf Steam erschienen. In Trombone Champ sollt ihr mit einer Posaune Töne treffen, was sich jedoch offenbar als äußerst kompliziert herausstellt. Zehntausende feiern das Versagen von verschiedenen Spielern auf Twitter und die schrägen Töne, die dabei herauskommen.

Insert

You are going to send email to