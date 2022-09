KI erschafft Puzzle-Dating-Game auf Steam – Hat genau die Probleme, an die ihr gerade denkt

Künstliche Intelligenzen erschaffen jetzt auch ganze Spiele. Das erste dieser Art ist wohl „This Girl Does Not Exist“ – und es wirft einige Fragen auf.

Erst vor einer Weile hatten wir darüber berichtet, dass künstliche Intelligenzen (KI oder im englischen AI) gerade einen riesigen Boom erleben, weil sich damit plötzlich ziemlich eindrucksvolle Bilder erstellen lassen.

Man muss nicht mehr tun, als etwa die KI „Midjourney“ mit einigen Schlagworten zu füttern und etwas warten, während die KI Bilder erstellt, die manchmal so beeindruckend sind, dass sie sogar Kunstwettbewerbe gewinnen. Auf den ersten Blick ist für die meisten gar nicht mehr zu erkennen, ob das Bild von einem Menschen oder einer KI erschaffen wurde.

Doch jetzt erscheinen auch die ersten Games, deren Inhalt komplett von KI erschaffen wurde: This Girl Does Not Exist.

Was ist das für ein Spiel? „This Girl Does Not Exist“ ist ein Puzzle-Spiel – im wahrsten Sinne des Wortes. Zwar wird das Spiel auch als „Dating Game“ angepriesen, doch wer schon mal eine Visual Novel gespielt hat, dürfte sich von dieser Bezeichnung zumindest milde beleidigt fühlen.

Der Clou an „This Girl Does Not Exist“: Es ist fast komplett von künstlicher Intelligenz erstellt. Sämtliche grafischen Details, also etwa die Bilder der Frauen, die zu Puzzles zerlegt wurden, aber auch die wenigen Voice-Over-Lines als auch die Story sind mit künstlicher Intelligenz erschaffen wurden.

Wie läuft das Spiel so? „This Girl Does Not Exist“ ist bisher kein großer Erfolg. Mit nur einer einzigen Review – und die ist auch noch negativ – ist das Spiel sicher kein Kassenschlager. Es ist recht simpel, bietet nur wenige Puzzle und 25 freischaltbare Bilder.

Es soll aber auch gar kein großes Gameplay-Monster sein, sondern einfach nur ein Schaukasten dessen, was künstliche Intelligenz bereits jetzt erschaffen kann. Denn sowohl die Bilder selbst als auch die „Story“ und die Voice-Over sind von künstlicher Intelligenz erschaffen worden.

Dass KI verändert, wie Games erschaffen werden, glauben inzwischen die meisten.

Entwickler halten an dem Konzept fest: Das Entwickler-Paar sprach mit dem Magazin Kotaku und erklärte, dass „This Girl Does Not Exist“ einige Startschwierigkeiten habe. Man habe versucht, Streamer zum Spielen des Puzzle-Games zu bewegen, doch die meisten Anfragen wurden abgelehnt oder ganz ignoriert.

In einem Fall wurde es gespielt, erntete aber viel negative Kritik aus dem Chat der Streamer-Community. Da hieß es, laut den Entwicklern, man habe Angst, dass die KI eine ganze Menge Jobs in der Kunst-Branche gefährden würde.

Denn wenn schon jetzt möglich sei, Bilder und ganze Spiel-Assets einfach mit ein paar Klicks durch eine KI zu erschaffen, dann sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis Menschen aus diesen Berufen gänzlich verdrängt werden.

Wer sich selbst einen Eindruck von „This Girl Does Not Exist“ machen will, kann das für rund 4 Euro auf Steam tun – allerdings sollte man dann wohl Puzzles ohnehin schon mögen.

Was haltet ihr davon? Eine coole Sache, die KI noch mehr in den Fokus rückt? Oder bisher einfach nur lächerlich und noch weit davon entfernt, etwas Sinnvolles zu sein?

