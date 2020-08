Wargaming führt Transformers in das Online-Game World of Warships (PC, Xbox One, PS4) ein. Genau. Bld zieht ihr mit Optimus Prime, Bumblebee, Megatron und Rumble in die Seeschlachten. Doch nicht jeder zeigt sich begeistert.

Was kündigte Wargaming an? Im September 2020 startet nach dem großen Update 0.9.5 ein zeitlich begrenztes Event, in dem einige Transformers aus den Cartoons und Filmen in den Seeschlachten mitmischen. Ihr erlebt den Kampf der Autobots und Decepticons im Spiel.

Während des Events stehen euch aber nicht nur Skins der Roboter zur Verfügung, mit denen ihr die Schiffe wie Transformers aussehen lassen könnt, die Blechkameraden selbst treten auf und fungieren als Kommandanten – inklusive lustiger Sprüche.

Welche Transformers tauchen im Spiel auf? Ihr könnt vier Transformers einsetzen, die ihr bestimmt aus den Cartoons und Filmen kennt:

Optimus Prime

Bumblebee

Megatron

Rumble

Ein Event, das die Community etwas spaltet

Wann startet das Event? Es wurde bisher nur der September als Starttermin genannt. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Das Event läuft aber für die PC-Version des Spiels genauso wie für die Fassung für Xbox One und PS4.

World of Warships führt Transformers ein, darunter auch Bumblebee.

Transformers kollidieren mit Realismus-Anspruch einiger Fans

Wie reagieren die Spieler von World of Warships auf das Event? Die Community zeigt sich etwas gespalten über dieses Event: Es geht vor allem darum, dass die Transformers dem Realitäts-Anspruchs von World of Warships zuwiderlaufen, obwohl immer mal wieder wenig realistische Skins eingeführt werden, darunter welche zu Warhammer 40k.

Doch manche Fans von World of Warships legen großen Wert auf Realismus legen. Funktioniert das Radar der Schiffe nicht exakt so wie in der Realität, ist das schon ein Grund für Kritik. Entsprechend fallen negative Stimmen zu den Transformers aus:

HallaSnackbar erklärt im offiziellen Forum: „Ich mag Warships, ich mag Transformers, ich mag das aber nicht.“

Iron_Clad_5000 schreibt: „Bitte, sagt mir, dass dies ein Scherz ist, bitte! Warum fragen wir die Entwickler nicht auch nach Tarn-Skins, basierend auf NASCAR-Rennautos …“

Es gibt auch schon Memes, die sich über das Event lustig machen:

Kommen auch Schlumpf-Skins für die Schiffe in World of Warships?

Aber nicht jeder findet das Event schlecht. Manche freuen sich auch darüber:

mozoilla02 meint: „Als jemand, der damit aufgewachsen ist, mit den Transformers zu spielen und eine große Spielzeug-Sammlung besitzt, bin ich sehr gehyped. Nehmt mein Geld!“

Felipe_1982 sieht im Event eine Chance für das Spiel: „Es kann dazu beitragen, neue Spieler, egal, ob jung oder alt, anzusprechen.“

Was haltet ihr von dieser Kooperation? Sind Transformers in World of Warships für euch ok?

