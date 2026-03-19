Trainer in Pokémon GO fragt, wieso eine Kröte sein legendäres Zeit-Monstrum besiegt – Spieler helfen aus

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2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Trainer in Pokémon GO fragt, wieso eine Kröte sein legendäres Zeit-Monstrum besiegt – Spieler helfen aus

In Pokémon GO laufen unterschiedliche Showcases. Doch wie genau funktionieren die eigentlich? Eine aktuelle Diskussion bringt das Thema auf.

Die Showcases in Pokémon GO sind schon seit einiger Zeit im Spiel. Sie bieten euch die Möglichkeit, ein Pokémon abzugeben, das dann mit den Pokémon anderer Spieler verglichen wird. Je nach Kategorie werden unterschiedliche Werte gemessen.

Lange Zeit ging es da vor allem um die Größe von Pokémon. Beispielsweise konnte ein Wasser-Showcase erfordern, dass ihr euer größtmögliches Wasser-Pokémon abgebt, um zu hoffen, dass es am Ende gewinnt.

Doch wie genau wird da eigentlich gewertet? Diese Frage warf der Spieler R1DZZ im Subreddit zu Pokémon GO mit seinem Post auf. Denn: In genau so einem Wettbewerb verlor sein Ur-Palkia, ein gigantisches, legendäres Zeit-Monstrum, gegen ein vergleichsweise kleines Hydropi.

Wie konnte das passieren?

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Wie wird die Größe beim Showcase in Pokémon GO gewertet?

In den Kommentaren merken einige Spieler an, dass der Trainer von einer fehlerhaften Grundannahme ausgeht. Denn grundsätzlich ist so ziemlich jedes Palkia natürlich größer als Hydropi. Und vor einiger Zeit hätte Palkia den Showcase auch gewonnen.

Doch eben weil jeder Showcase mit diesem System wieder und wieder dieselben Sieger-Pokémon sehen würde, wurde das System angepasst.

Mittlerweile wird jedes Pokémon im Showcase im Kontext seiner eigenen Spezies bewertet. Das bedeutet in diesem konkreten Fall: Der Sieger im Showcase hatte einfach ein extrem großes Hydropi im Vergleich zu anderen Hydropi. Das Palkia wiederum war offenbar im Vergleich zu anderen Palkia nicht so groß.

Dementsprechend siegt Hydropi, und nicht Palkia.

Änderungen bei Showcases: Ganz grundsätzlich hat sich ein wichtiges Element bei den Showcases geändert, als die aktuelle Season gestartet ist. Sie finden jetzt nämlich immer nur noch dienstags statt, und es gibt nun bis zu 20 unterschiedliche Kategorien, die für das abzugebende Pokémon maßgeblich sind. Das können etwa Typen sein, Kumpel-Pokémon, bestimmte Spezies oder anderes.

Nach aktuellem Stand scheint die Größe des Pokémon aber immer noch der ausschlaggebende Faktor zu sein. Wer Showcases gewinnen will, sollte also weiterhin schauen, dass man zahlreiche XXL-Pokémon sammelt.

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Wie geht es weiter in Pokémon GO? In den kommenden Wochen stehen zahlreiche weitere Termine an, die euch unterschiedlichste Pokémon bringen. Derzeit dreht sich noch alles um die Käferkrabbelei, am Wochenende folgt dann der Forschungstag. Nächste Woche erscheint Gigadynamax-Pikachu im Spiel, und es folgt ein Elektro-Event. Was sonst noch ansteht? Das lest ihr in unserer Übersicht zu den Events im März in Pokémon GO.

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