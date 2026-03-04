In Toy Story gibt es eine kopflose Königin, deren Schicksal viel zu düster für einen Kinderfilm ist

Auf den ersten Blick ist Toy Story ein harmloser Kinderfilm von Pixar. Erst als erwachsener Mensch stellt man fest, welche düsteren Details sich innerhalb der Geschichte verbergen. Darunter eine berühmte Königin und Ikonen des Horrorgenres.

1995 erschien Toy Story von Pixar und stellte eine kleine Revolution dar. Es war nämlich der erste komplett am Computer erstellte Animationsfilm in Spielfilmlänge.

Die charmante Präsentation der Geschichte mit ihren Spielzeugfiguren konnte das Publikum begeistern, weswegen die Reihe bis heute drei Fortsetzungen erhielt. 2026 soll Teil 5 folgen.

Schon der erste Ableger beweist, dass Toy Story aber nicht ausschließlich für Kinder geeignet ist. Wer genauer hinschaut, entdeckt eine ganze Reihe an Anspielungen und Details, die nur Erwachsene verstehen. In manchen Fällen ist das auch besser so.

Kopf ab!

Welche Anspielungen gibt es? Manche von ihnen sind leichter zu erkennen, andere verbergen sich im Hintergrund und dürften nur von sehr aufmerksamen Zuschauern bemerkt werden.

Eine recht auffällige Anspielung findet in einer Szene statt, in der Buzz Lightyear bei einer Teeparty mit zwei kopflosen Puppen sitzt. Er stellt sie als „Marie Antoinette und ihre kleine Schwester“ vor.

Marie Antoinette war die berühmte Königin von Frankreich, die während der Französischen Revolution im Amt war. 1793 wurde sie mit einer Guillotine enthauptet, einige Monate nach ihrem Mann und König Ludwig XVI. (via planet-wissen.de)

Hier seht ihr die Szene aus Toy Story:

Es ist eine Anspielung, die die meisten Kinder (zum Glück) nicht verstehen sollten. Das gilt auch für gleich drei Easter Eggs an berühmte Horrorfilme.

In einer Szene dreht Woody seinen Kopf einmal um 360 Grad auf dem Hals umher – genauso wie es in Der Exorzist zu sehen ist. Diese Szene aus dem 1973 erschienenen Horrorfilm von William Friedkin hat bis heute nichts von ihrem Schrecken verloren.

Auch das ikonische Alien aus dem gleichnamigen Film hat es in Toy Story geschafft. Im Restaurant Pizza Planet gibt es einen Spielautomaten, bei dem man mit einem Hammer auf ein Alien schlagen muss, das aus dem Körper einer Figur bricht. Das ist eine direkte Anspielung auf die Chestburster aus dem Film Alien von 1979.

Ebenfalls in Toy Story findet sich der leicht zu erkennende Teppich, der auch den Boden des Overlook Hotels aus Shining bedeckt. Der Film sorgte bei seinem Erscheinen für einen Rekord.

Gibt es noch Anspielungen? Etwas kinderfreundlicher sind die Verweise zu Star Wars. Buzz spricht etwa an einer Stelle über eine geheime Waffe, dessen einzige Schwachstelle er kennt – genau so wie die Rebellen in Star Wars wissen, wie man den Todesstern zerstört.

Dass es in Toy Story gleich mehrere Anspielungen auf die Sternensaga von George Lucas gibt, ist nicht verwunderlich. Ursprünglich wurde Pixar als Computerabteilung bei Lucas Film Graphics Group gegründet. Dort arbeitete auch John Lasseter, der später mehrere Animationsfilme inszenierte – unter anderem Toy Story.

Diese Beispiele zeigen, dass der Film mehr als nur leichte Kinderunterhaltung bereithält. Wer genau aufpasst, wird auch in den späteren Ablegern noch zahlreiche Anspielungen finden. Sind euch welche aufgefallen? Erzählt uns doch gerne davon in den Kommentaren.