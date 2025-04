Total War: Warhammer 3 hat strunzdumme Computer-Gegner, will jetzt endlich was dagegen tun

Schaut euch hier den Trailer zum Anime Magilumiere Inc. an.

Dazu spielt die Entfernung der fremden Fraktion eine größere Rolle. Konkret: Armeen, die nichts in ihrer Reichweite haben, sollen nicht länger tatenlos irgendwo in der Pampa stehenbleiben, sondern nun tatsächlich auch etwas machen.

Das ist jetzt der Plan: Entwickler Creative Assembly plant nun einen großen Rework der KI (via Creative-Assembly.com ). Die KI soll rundum verbessert werden. Dazu gehen die Entwickler mehrere Punkte an.

In so gut wie jeder Runde Total War: Warhammer 3 spielt ihr gegen KI-Gegner, egal ob alleine oder mit anderen Spielern zusammen. Seit Release gibt es allerdings ein mittleres bis großes Problem damit: die KI ist wirklich dumm und trifft oft fragwürdige Entscheidungen. Das soll sich nun ändern.

