„Habe den ganzen Weg über geschwitzt“ – Spieler kauft top Gaming-PC für nur 1.100 Euro, zerstört ihn fast auf dem Heimweg

Von einer nagelneuen und rasant schnellen Gaming-CPU von AMD, der kein langes Leben in einem Gaming-PC vergönnt war, berichten wir euch an anderer Stelle. Ihr Besitzer beging einen tragischen Fehler beim Einbau, der sogar YouTube-Größen und die Hersteller der Hardware auf den Plan rief: Spieler kauft den schnellsten Prozessor von AMD und zerstört ihn durch simplen Fehler

„Habe für Wasserkühlung bezahlt, nicht für einen Backofen“ – Spieler entdeckt in seinem neuen Gaming-PC etwas, was da auf keinen Fall hingehört

Seine Lösung ist unserer Experteneinschätzung nach okay, aber noch besser wäre es gewesen, den PC zusätzlich hinzulegen. Optimal hätte er sie abgesichert und sich so auch Angstschweiß erspart, wenn er sie ausgebaut und in ein sicheres und gepolstertes Behältnis gelegt hätte.

Welche Lösung fand PrestigeMaster? Hinlegen war keine Option, dafür habe der Platz nicht gereicht, wie er in einem Kommentar direkt unter dem Post berichtet. Er hielt direkt an und bastelte etwas: Aus einer leeren Plastikflasche drückte er Luft heraus und klemmte diese unter die Nvidia Geforce RTX 4090, sodass sie darauf auflag. Dennoch habe er die dreistündige Heimfahrt als eine schweißtreibende Angelegenheit empfunden.

Laut Angaben von Techpowerup ist die 4090 auch fast zwei Jahre nach Markteinführung noch immer die schnellste Gaming-GPU. Die Intel-CPU sitzt nicht mehr an der Spitze, aber gehört immer noch zu den Top-Ten (via hardwaredealz ).

