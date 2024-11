Müllwagenfahrer rettet Gaming-PC aus Schrotthaufen, entdeckt später, wie viel der tatsächlich noch wert ist

Inmitten von wertlosem Schrott macht ein Müllwagenfahrer einen überraschenden Fund: Hardware im Wert von mehr als Tausend Euro.

Disclaimer: Das Titelbild ist ein Symbolbild und zeigt nicht die tatsächlich gefundene Hardware.

Was hat der Müllwagenfahrer gefunden? Ein Nutzer berichtet auf Reddit, dass er auf einer Tour als Fahrer eines Müllwagens einen Fund gemacht hat, um den ihn manch einer beneiden dürfte: Gaming-Hardware, die vor einigen Jahren zur Spitzenklasse zählte:

AMD Threadripper 3960X (Zen 2, wie die PS5 Pro)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti

32 GB DDR4

Asus Prime TRX40 Pro

Unbekanntes Netzteil

Doch erst zu Hause wurde klar, welchen Schatz er da inmitten des Schrotts gefunden hat.

Disclaimer: Der Original-Post auf Reddit wurde inzwischen gelöscht, aber es berichten übereinstimmend verschiedene Webseiten über das Ereignis, die allesamt auf den Reddit-Beitrag verweisen (zum Beispiel: Der Original-Post auf Reddit wurde inzwischen gelöscht, aber es berichten übereinstimmend verschiedene Webseiten über das Ereignis, die allesamt auf den Reddit-Beitrag verweisen (zum Beispiel: Toms Hardware ).

Ein Gaming-Schatz auf dem Schrott

Funktioniert die Hardware noch? Ja, angeblich funktioniert die Hardware noch. Obwohl die gefundenen Bauteile nicht nur schmutzig, sondern vor allem nass geworden sein sollen, funktioniere fast alles. Nachdem der Reddit-Nutzer alles gründlich mit Alkohol gereinigt habe und die Teile einige Tage trocknen ließ, konnte er den Rechner in Betrieb nehmen, heißt es auf TomsHardware.

Nur das Netzteil habe er zur Seite gepackt und ein neues genommen, da er dem alten nach seiner Zeit draußen bei Wind und Wetter nicht mehr traute. Zudem habe er eine SSD installiert, um das System testen zu können.

Was taugt die Hardware heute? 2018, als die Nvidia Geforce RTX 2080 Ti herauskam, wäre das System absolute Spitze gewesen. Ähnlich sieht es 2019 aus, als der AMD Threadripper 3960X erschien. Doch auch heutzutage muss sich die Hardware nicht verstecken. Vor allem die CPU ist mit ihren 24 Kernen und 48 Threads (3,8 bis 4,5 Ghz) noch immer gut zum Zocken zu gebrauchen.

Die Grafikkarte stößt zwar langsam, vor allem beim Raytracing, an ihre Grenzen, aber solange ihr in 1080p oder WQHD spielt, leistet sie euch in fast allen Fällen immer noch gute Dienste. Der YouTuber KreativEcke hat zur Tauglichkeit der alten Spitzenklassen-Karte ein Video auf dem Kanal. Da könnt ihr im Detail erkennen, wo die Nvidia Geforce RTX 2080 Ti inzwischen Probleme bekommt.

Wie viel ist das alles gebraucht wert? Ein Blick auf Ebay fördert schon eine ordentliche Summe für gebrauchte Hardware zutage (abgerufen am 19. November 2024):

AMD Threadripper 3960X: 350 bis 500 Euro (via Ebay)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti: 400 bis 600 Euro (via Ebay)

32 GB DDR4 Ram: Um die 50 Euro (via Ebay)

Asus Prime TRX40 Pro: Etwa 300 Euro (via Ebay)

Der Reddit-Nutzer hat also Hardware im Wert von rund 1.100 Euro gefunden.

Findet sich oft Nützliches auf dem Müll? Der Reddit-Nutzer ordnet seinen Fund in den Kommentaren auf Reddit ein und erklärt: In 99 % aller Fälle findet sich wirklich nur Schrott, aber gelegentlich ist etwas Nützliches dabei. So stamme beispielsweise auch die Bluetooth-Tastatur des Nutzers vom Müll. Er habe sie eines Tages ungeöffnet gefunden und jetzt nutze er sie an seinem neuen Gaming-PC-Prachtfund vom Schrott.

Ebenfalls von AMD, aber weit neuer, ist ein Prozessor der Ryzen-Familie, dem kein langes Leben in einem Gaming-PC vergönnt war. Sein Besitzer beging einen tragischen Fehler beim Einbau, der sogar YouTube-Größen und die Hersteller der Hardware auf den Plan rief: Spieler kauft den schnellsten Prozessor von AMD und zerstört ihn durch simplen Fehler