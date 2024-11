Spieler kauft den schnellsten Prozessor von AMD, doch zerstört ihn bereits nach wenigen Stunden durch einen kleinen Fehler

Die Grafikkarte, um die es in der folgenden Meldung geht, hatte den best denkbaren Kontakt zum Rest des Systems. Obwohl die Zusammenarbeit zwischen CPU und GPU optimal war, lief die eigentlich sehr schnelle Karte deutlich langsamer als üblich: Neue GPU für fast 2.000 Euro überhitzt wochenlang: Käufer schraubt sie auf und stellt fest, dass etwas Wichtiges fehlt

„Habe für Wasserkühlung bezahlt, nicht für einen Backofen“ – Spieler entdeckt in seinem neuen Gaming-PC etwas, was da auf keinen Fall hingehört

So hat der Nutzer nur Stunden nach Einkauf der CPU keine Freude mehr an ihr und steht obendrein mit einem kaputten Sockel auf dem Mainboard da.

Was ist mit dem Ryzen 7 9800X3D passiert? An dieser Stelle können wir unter Vorbehalt erstmal Entwarnung für alle Käufer der CPU geben, denn es handelt sich wohl um einen Einbaufehler. Es scheint kein Design-Problem der neusten CPUs von AMD zu sein.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Er bekommt nur eine Fehlermeldung; der PC fährt nicht hoch. Beim Anblick des erneut ausgebauten Prozessors wird klar warum: Etliche Pins am Sockel sowie einiges an Kontaktfläche der CPU sind verbrannt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to