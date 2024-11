„Habe für Wasserkühlung bezahlt, nicht für einen Backofen“ – Spieler entdeckt in seinem neuen Gaming-PC etwas, was da auf keinen Fall hingehört

Als ein Nutzer seinen neuen Gaming-PC öffnet und die CPU erblickt, wird ihm mulmig. Allerdings weiß er da auch, weshalb sein PC überhitzt.

Was ist an diesem neuen Gaming-PC falsch? Überhitzende Bauteile eines PCs können verschiedene Ursachen haben. Aber als Reddit-Nutzer biggunbangstik erstmals die CPU seines neuen wassergekühlten PCs betrachtete, traf ihn der Schock. Er postete seine Entdeckung im Subreddit Pcmasterrace mitsamt einiger Fotos eines Kabels, das buchstäblich in der Klemme steckt.

Kabel in der Klemme

Was hat er genau entdeckt? Beim Zusammenbau des PCs ist jemandem ein fataler Fehler passiert. Ein Kabel, das zur Wasserkühlung gehört, geriet zwischen den Kühlblock und der CPU. Eingeschmiert mit Wärmeleitpaste, wurde es dort von dem mit Klemmen festgehaltenen Block auf den Prozessor gepresst – und die Kühlung war natürlich im Eimer, wie biggunbangstik humorvoll kommentiert:

Habe für Wasserkühlung bezahlt, nicht für einen Backofen

Wo hatte er den Rechner her? Laut Angaben, die er in einem Kommentar unter seinen initialen Post machte, hat er selbst das System von einer Mutter , wie er schreibt, auf einer Handelsplattform gekauft. Sie hatte versucht, den Rechner zum Laufen zu bekommen, aber nachdem sie ihn ausgepackt hatte, rasch aufgegeben. Anstatt es zu retournieren, damit der Hersteller des Komplett-PCs das Problem behebt, hat sie es weiterverkauft. Sie scheute den mit einem internationalen Versand verbundenen Aufwand. Das Paket hätte von Kanada zurück in die Vereinigten Staaten gemusst (via Reddit).

Läuft der PC inzwischen? Ja, biggunbangstik hat die Kühl-Katastrophe überwunden und inzwischen nutze er das System ohne Probleme (via Reddit). Das Kabel habe seine Backofen-Misere sogar überstanden.

