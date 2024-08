Spieler will wissen, wie stark eine Nvidia-Grafikkarte für 30.000 $ sein Gaming verbessern würde – Experten antworten

Eine teure Nvidia-GPU in einem Online-Portal weckt das Interesse eines Gamers. Reddit klärt ihn auf: Sie kann viel, aber nichts für ihn.

Um was für eine Grafikkarte geht es hier? Im Subreddit „pcmasterrace“ fragt der Nutzer Squawk_1200 um Rat. Eine Grafikkarte namens „ThinkSystem NVIDIA L40“ verwirrt. Ihr Originalpreis laut Datenblatt liegt bei 30.000 US-Dollar, nun ist sie im Angebot für „nur“ knapp 6.000 US-Dollar.

Die Erklärung folgt rasch auf Reddit, es ist eine Server-GPU vom Typ AD102 (via Nvidia), also von der Hardware her eine RTX 4090 TI – das aktuelle Flaggschiff von Nvidia in etwas besser. Denn alle Chips, die auf Verbraucher-GPUs verbaut sind, entsprechen in der Regel nicht dem Maximum des Möglichen der jeweiligen Technikgeneration eines Herstellers. Serverchips sind deutlich näher dran und auch deshalb teurer.

Wozu ist eine L40 von Nvidia mit AD102-Chip da? Sie sitzt zusammen mit etlichen weiteren in voluminösen Serverchassis drin, um große Mengen an Bererechnungen parallel auszuführen. Das kann allerlei sein, zum Beispiel neurale Netzwerke, um Sprachmodelle zu trainieren, für zum Beispiel ChatGPT.

Sie setzt dafür auf die spezielle Architektur der Nvidia-GPUs mit CUDA- und Tensor-Kernen zu KI-Berechnung. Wir haben euch auf MeinMMO mehr zu dieser speziellen Art Hardware und wieso sie auch für Gamer relevant ist, in diesem Artikel erklärt.

Mächtig und doch für Gamer unnütz

Ist sie bei dem Preis schneller als eine RTX 4090? Ob diese oben verlinkte Grafikkarte beim immer noch stolzen, wenn auch reduzierten Preis von 6.000 US-Dollar, schneller ist als eine herkömmliche Top-GPU (ca. 2.000 US-Dollar) sei zunächst hinten angestellt. Zuerst stellt sich nämlich die Frage:

Kann ein interessierter Laie sie überhaupt bei sich zu Hause benutzen? Dem stehen laut den Experten auf Reddit sowie unserer Fachkenntnis nach nämlich drei potenzielle Stolpersteine im Weg:

Hat die GPU Ausgänge für Monitore? Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit bei einer Workstation-GPU. Sie muss ja kein Bild rendern, nur Daten „wegrechnen“. In diesem Fall sind aber gleich mehrere Anschlüsse gegeben.

Gibt es öffentlich zugängliche Treiber zur softwareseitigen Installation der Karte? Wahrscheinlich ja.

Habt ihr ein Gehäuse mit einer potenten Kühleinrichtung? Das braucht es nämlich, da die GPU nur passiv gekühlt wird. Die Wärme muss extern abgeführt werden. Serverfarmen haben hierfür speziell designte, windtunnelartige Kanäle, um die Hitze effizient wegzublasen.

Ist sie denn nun wahrscheinlich schneller? Eventuell ja, aber das hinge stark von den Treibern sowie dem Spiel ab. Denn die Treiber wären nicht für Spiele optimiert, sondern für andere Anwendungszwecke und auch im Bestfall wäre der Zuwachs keinesfalls die etwa 4.000 US-Dollar wert, die rein für die Karte gegenüber einer RTX 4090 anfallen würden.

