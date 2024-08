„Die Dogge wurde mein Freund, der Star nicht“ – Vor 35 Jahren verstanden sich Tom Hanks und sein Regisseur gar nicht 

Nicht immer verstehen sich die Schauspieler eines Films mit dem Regisseur. Das war anscheinend auch beim Hunde-Film Scott und Huutsch so. Der ursprüngliche Regisseur des Films glaubt sogar, dass Tom Hanks daran beteiligt war, dass er den Job verliert.

Was ist Scott und Huutsch? Scott Turner ist ein Polizist in einer Kleinstadt, in der eigentlich gar nichts passiert. Da er mehr erreichen will, wechselt er in ein paar Tagen in eine Großstadt. Plötzlich geschieht aber ein Mord und der einzige Anhaltspunkt ist der Hund Huutsch.

Der Film mischte das Genre Buddy-Komödie mit einem Hund. Der Film lief laut Box Office Mojo auch recht erfolgreich. Bei einem Budget von nur 12 Millionen Dollar (circa 11 Millionen Euro) spielte der Film nur in den USA 71 Millionen Dollar (circa 65 Millionen Euro) ein. Ursprünglich war aber Henry Winkler als Regisseur eingestellt. Doch der hatte Probleme mit Tom Hanks.

Auch Stallone hatte so seine Probleme mit Kollegen: Eine Schauspielerin wurde nach drei Tagen gefeuert, nachdem sie schlecht mit Sylvester Stallone auskam: „Waren wie Öl und Wasser”

Ein Witz, den Hanks nicht mochte

Was ist zwischen Henry Winkler und Tom Hanks passiert? Winkler, der ehemalige Schauspieler von Fonzie aus Happy Days, hatte zu der Zeit einen Kultstatus. Im Podcast How To Fail With Elizabeth Day (via Spotify) sprach er über seinen kurzen Job als Regisseur bei Scott und Huutsch.

Er erzählt, wie er sich 11 Wochen auf die Arbeit vorbereitet hat. Ich kannte diesen Hund, diese sabbernde Dogge und er wurde mein Freund. Der Star ist nicht mein Freund geworden. Damit meinte Winkler Hanks. Nach einem Witz wusste er, dass er vorbei ist.

Wir waren in Carmel, dieser kleinen, wunderschönen Stadt an der Küste Kaliforniens, auf der Suche nach einem Drehort, und eine Frau kommt, ehrlich gesagt, aus einem Laden gerannt und sagt: “Henry, Fonz! Oh, mein Gott!” Und ich sage: “Und natürlich kennen Sie Tom Hanks.” Henry Winkler über eine unangenehme Begegnung mit Tom Hanks (Quelle: How to Fail With Elizabeth Day auf Spotify)

Diesen recht unspektakulären Witz fand Hanks aber laut Winkler nicht so gut. Nur 13 Tage nach Drehbeginn wurde er als Regisseur gefeuert. Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung, aber Winkler ist sich sicher, dass Hanks an der Entlassung beteiligt war. Ich wusste, dass das an dem Tag in Carmel passieren wird.

Nachdem Winkler gefeuert wurde, übernahm Roger Spottiswoode den Regiestuhl. Henry Winkler war als Regisseur gar nicht so viel unterwegs. Er führte nach diesem gescheiterten Versuch nur noch in der Serie Clueless und Sabrina – Total verhext Regie. Es gibt auch Regisseure, die ihre Schauspieler lieben: Von 3 Schauspielern schwärmt Christopher Nolan besonders: Doch sein Batman, Christian Bale, gehört nicht dazu